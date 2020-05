LAREDO, Texas 2 de mayo.- El alguacil del condado de Webb, Martin Cuellar

informó que en la cárcel del Condado de Webb un total de 18 reclusos dieron

positivo al coronavirus, de los cuales 9 ya se recuperaron.

Los nueve casos positivos restantes están en cuarentena y lejos de la

población general, dijo.

«Estamos tomando medidas extremas para garantizar la seguridad de

nuestros empleados y reclusos», destacó el Sheriff Cuellar.

«Pero desafortunadamente, esta es una gran cárcel y no sabemos dónde han

estado estos reclusos y con quién se han asociado antes de ingresar a nuestra

cárcel», citó.

“En referencia a los empleados que están infectados, tenemos una mano

llena, pero se están recuperando y no muestran síntomas, ya que están en

cuarentena. Uno de mis empleados estaba muy enfermo con COVID-19 y se está

recuperando. Rezo todos los días por su salud y recuperación «, menciona el sheriff

Cuéllar.

«También me encargué de evaluar a todos los empleados y los resultados

mostraron que dos empleados dieron positivo, ya que eran asintomáticos y

rápidamente fueron relevados de sus deberes y enviados a ver a su médico»,

aseguró.

Desde el mes pasado, la cárcel ha sido desinfectada tres veces al día y los

internos han recibido sus máscaras y los empleados han recibido equipo de

protección personal, que incluye máscaras, guantes, protectores faciales y

protectores faciales.

Además, el sheriff Cuellar ha adoptado un enfoque proactivo y ha convertido

los cuartos de las mujeres en una sala médica. Instalaron sistemas de presión

negativa para reflejar el entorno de un hospital. Estos sistemas filtran cualquier

germen o bacteria que pueda estar presente. También se colocaron envolturas de

plástico de alta resistencia en todas las celdas de la cárcel para mantener a los

reclusos y al personal mejor protegidos.

Se han seguido las recomendaciones del Departamento de Salud local, las

autoridades médicas y la Comisión de Normas de la Cárcel de Texas.

“Hemos hecho y continuamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance

para proporcionar un entorno seguro para todos. Hemos recibido elogios de los

reclusos que nos agradecen por el trabajo que estamos haciendo para mantenerlos

a salvo, pero desafortunadamente, también tenemos esos reclusos que se están

aprovechando de la pandemia y están hablando negativamente de nuestros

esfuerzos porque quieren ser liberados, anotó Cuellar.

“Entiendo que tenemos algunos internos descontentos, pero ¿realmente

crees que voy a arriesgar la vida y la seguridad de los empleados y los internos?

Por supuesto que no voy a arriesgar sus vidas. Vamos a continuar nuestros

esfuerzos para mantenerlos seguros y contener este virus», respondió en forma

enfática

«Como su Sheriff, soy responsable de informar al público de todos los

acontecimientos en la Oficina del Sheriff y continuaré trabajando duro todos los días

para garantizar la seguridad de todos los residentes del Condado de Webb y la

Ciudad de Laredo», finalizó el Sheriff Cuellar