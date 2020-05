Cd. De México, 7 de mayo 2020.- Soñar es una de las experiencias más misteriosas y emocionantes de nuestras vidas, por lo que es natural que queramos saber tanto como podamos sobre la psicología de los sueños.

Solo porque no recuerdes tus sueños al despertar no significa que no lo hayas hecho.

Generalmente soñamos al menos cuatro o seis veces por noche, generalmente durante la etapa REM más activa del sueño si tienes más de 10 años. (Los niños menores de 10 años sueñan solo alrededor del 20 % del tiempo en sueño REM.)

La longitud de cada fase varía, de modo que un sueño puede durar segundos y otro hasta 45 minutos. No hay una cifra «oficial». Se ha calculado que el promedio de un sueño son unos 15 minutos solamente.

Suele soñar más a medida que avanza la noche porque la etapa de sueño REM puede ser desde cinco minutos temprano en la noche hasta 34 minutos hacia Al final de tu sesión de sueño. Entonces, si duermes durante, digamos, ocho horas en total por noche, dos de ellos pueden pasar soñando.

Todo el mundo sueña, pero no siempre es fácil recordar los sueños. Generalmente sólo recordarás el último de todos.