Cd. Victoria, Tamaulipas (28 de mayo de 2020).- El no respetar una señal de alto al manejar su vehículo por parte de un conductor fue la causa para que fuera impactado por una camioneta dejando el percance considerables daños materiales.

Al número de emergencias 911 se recibió una llamada donde les informaban sobre el accidente sucedido en el Quince Bravo de la zona centro.

Para tomar conocimiento, acudió el perito vial en turno quien después de hacer las investigaciones señalo como responsable al chofer de un vehículo marca Chevrolet Aveo modelo 2014, que circulaba en sentido de sur a norte por la calle Quince.

Al llegar al cruce con la de Bravo, el conductor no respeta la señal de alto y es impactado por una camioneta Chevrolet Tornado modelo 2019 que se desplazaba de oriente a Poniente.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se registraron personas lesionadas solamente daños materiales estimados por la autoridad vial en los cuarenta mil pesos.