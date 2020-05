Cd. de México, 3 de Mayo 2020.-La crisis económica y de salud por la que atraviesa México por la pandemia del

Covid-19 la deben enfrentar coordinadamente autoridades, legisladores y la sociedad en su conjunto sin descalificaciones o cerrándole la puerta a quien piense diferente, aseguró el senador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), Mario Zamora Gastélum.

El senador sinaloense reiteró su petición para que el gobierno federal preste

atención a este llamado urgente que están dando no solo los empresarios, sino los

trabajadores. Dijo que México atraviesa hoy por el reto más importante de nuestra

generación, por lo que es momento de enfrentar la situación en un clima de

unidad.

Desde el Senado de la República, añadió, se ha planteado un acuerdo nacional

para enfrentar la crisis sanitaria y económica; lo han hecho las cúpulas

empresariales, las iglesias, los trabajadores, centrales obreras, todos. Sin

embargo, dijo, el único que no ha querido escuchar, es el gobierno de México.

“Hemos pedido que nos sentemos a la mesa a escucharnos todos, nadie somos

dueños de la verdad, y entendemos que es el Presidente de México quien al final

tendrá que decidir, por ello le pedimos abra su mente y muestre su disposición a

escuchar”, subrayó.

Señaló que las instancias gubernamentales no están coordinadas en medio de la

contingencia, pues mientras autoridades de Relaciones Exteriores dan la

bienvenida a acuerdos como el logrado con el Banco Interamericano de Desarrollo

para que el sector empresarial mexicano reciba créditos, el propio primer

mandatario lo descalificó por desconocimiento o simplemente por mala

información.

Dijo Zamora Gastélum que se trató de una serie de apoyos a los empresarios

mexicanos con financiamiento internacional para hacer un factoraje entre

empresas grandes, medianas y chicas, donde nada tiene que ver el gobierno de la

República.

En este sentido, añadió, o mal informan al Presidente o él no le entiende al

funcionamiento de las cosas ni se deja que le expliquen o que le ayuden. “Esa es

una clara muestra de la descoordinación que hay entre las instancias

gubernamentales. Así no podemos enfrentar las cosas tan complicadas que

tenemos al frente”, concluyó Zamora Gastélum.