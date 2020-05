Con la gallardía y valentía del Cid Campeador el ex subsecretario del Trabajo y ex

operador electoral, Horacio Duarte Olivares, al que recién le fué conferido por el

Presidente Andrés Manuel López Obrador el cargo de Administrador General de

Aduanas, al ser entrevistado dejó entrever que será mano dura en el desempeño de

su función y dijo estar decidido a enfrentar al mounstruo de las mil cabezas sin

desconocer que la corrupción no se acaba por decreto.

Duarte Olivares, que sucedió en el cargo al senador Ricardo Ahued, dijo que ningún

mal del Estado mexicano se puede acabar de esa forma; hay que pasar a la acción.

El presidente nos planteó terminar la corrupción y nos empeñamos en lograrlo,

aunque esas prácticas no se acaban por decreto, pero cuenta voluntad.

Se abstuvo de juzgar el trabajo hecho por su antecesor, pero explicó que habrá un

viraje en la estrategia, las Aduanas tendrán un enfoque económico y recaudatorio y

adelantó que su Administración será intinerante y personalmente visitará y revisará

objetivamente que empleados se van y cuales se quedan y señaló que el mandato

directo de López Obrador es un espaldarazo que le permitirá enfrentar resistencias,

incluso dentro de la 4T.

“No vamos a permitir que nadie de afuera ni de adentro quiera venir a definir, sugerir

o, peor, “imponer”, remarcó.

Luego le preguntaron si va a ser mano dura o suave, como nuevo titular de Aduanas y

respondió que en ésta etapa, en el AGA se quiere hacer eficiente una obligación del

Estado, que es cobrar impuestos. No es un acto arbitrario, ya que permite recursos

para políticas públicas, como salud, educación y seguridad.

“Si el enemigo está aquí, vamos a echarlo, es un reto demostrar que el Estado no será

vencido en ésta apuesta, en eso no nos va a temblar la mano ni tendremos miedo, ni

seremos condescendientes o cómplices. Tampoco diremos : “Como está muy difícil,

mejor ni le entro”, apuntó.

Hasta que por fin alguien se atrevió a pedir cuentas claras en el caso de los Bartlett y

esa fue la valiente senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, la que ayer jueves

presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos

contra las empresas Cyber Robotic Solutions, que es propiedad de León Manuel

Bartlett Alvarez y Levanting Global y funcionarios que resulten responsables de

presuntas irregularidades en la compra venta de ventiladores para el IMSS.

La destacada legisladora del Partido Acción Nacional acudió a la sede de la FGR y

acusó que durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ,

Bartlett Alvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, ha recibido 18

contratos por un monto de 278 millones de pesos, de los que once ha sido por

adjudicación directa.

“Por eso es tan importante el tema del conflicto de interés, era importante saber cuales

son las empresas que tiene el hijo de Manuel Bartlett, su esposa, por eso no nos

dimos por servidos con lo que la secretaria de la Función Pública haya dicho de que

no era su esposa, sino su pareja sentimental.

Para rematar la senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruiz, hace hincapié en que el hijo

“es aparentemente independiente económicamente, aunque anuncia que vive en la

casa de los padres, pues tampoco está dentro del conflicto de interés. Que bonita

familia y con lana de sobra.

Los ex secretarios de Salud en gobierno de Vicente Fox, Julio Frenk Mora y José

Narro Robles, con Enrique Peña Nieto, criticaron los datos oficiales del gobierno de

López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya que para ambos no

son creíbles.

Frenk Mora dijo que toda la información que se brinda a la ciudadanía en materia de

salud debe ser clara, consistente y creíble y esos elementos, dijo, “le han faltado en

materia de comunicación del Gobierno Federal.

Narro Robles, por su parte, señaló que “esa falta de credibilidad en las cifras y

bandazos al hacer operaciones estadísticas” llevaron a los cuestionamientos y

reclamos de algunos sectores de la sociedad, quienes exigieron que se informara a

detalle, por la importancia del tema.

“Yo entiendo claramente cuando uno hace una tabla que no inicia en el cero, cuando

se hacen estadísticas para facilitar la información al sector salud, pero éste no es un

tema de como se ve más bonita una curva, es un tema de ver que está pasando en la

realidad”, apuntó.

El Presidente López Obrador respondió a la crítica, pero solo se refirió al caso del ex

rector de la UNAM y ex secretario de Salud, José Narro Robles, del que se declaró

respetuoso de sus críticas sobre la manera en que su gobierno ha contabilizado las

cifras de contagios del COVID-19.

Por cierto el miércoles el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza

de Vaca, entregó en Altamira y Ciudad Victoria otros dos hospitales móviles de los

ocho que se comprometió a construir por la vía del fast track para ampliar la

capacidad del Sistema Estatal de Salud para atender exclusivamente a pacientes

graves o muy graves por el coronavirus.

De los ocho hospitales construídos por el gobierno de Cabeza de Vaca dos quedaron

en Nuevo Laredo y Tampico, dos más en Mante y Matamoros, otros dos en Victoria y

Altamira y solamente faltan de entregar por el mandatario estatal los dos que ubicó en

Reynosa, lo que va a suceder en cualquier momento sino que ya sucedió. Cada

hospital dispone de 40 camas, por lo que son en total 320 las camas que esta

aportando el gobierno de Tamaulipas, lo que no hemos visto de parte de

gobernadores de otros estados.

Nos dicen que el Programa de Ingeniería Bioquímica Industrial que imparte la Unidad

Académica Multidisciplinaria Mante (UAM-MANTE) de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas (UAT), tiene como objetivo la formación de profesionistas con

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que apliquen los principios y métodos

de la ciencia y la tecnología para contribuir en la solución de problemas del sector

industrial impulsando el desarrollo sustentable del país.

Por cierto la UAM-MANTE les proporciona a los jóvenes una excelente opción para

formarse en el área y participar como agente activo en la transformación del país y la

región. Si deseas obtener más información sobre de ésta carrera, ingresa al portal de

la Unidad Académica http://uammante.uat.edu.mx/ y mantente en contacto en la

página Facebook : Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

(https://facebook.com/Uammante).

La Unidad Académica ofrece a los estudiantes una completa infraestructura con aulas

bien equipadas, iluminadas y climatizadas: Laboratorio de Microbiología y Análisis

Físico-Químico, Laboratorio de Química y Bioquímica, Laboratorio de Tecnología de

Alimentos y existe el proyecto de construcción de una Laboratorio de Biotecnología y

un Laboratorio de Física e Ingeniería.

Los alumnos egresados estarán capacitados para planear, organizar, dirigir y controlar

procesos productivos en las industrias de alimentos y bioprocesos con un sentido

ético, crítico, creativo y emprendedor. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx