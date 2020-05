Cd. Victoria, Tamaulipas (6 de mayo de 2020).- Tremendo revés le propinaron elementos de Tránsito Municipal al alcalde Xicoténcatl González Uresti, después de sacar a empujones y patadas de la delegación a su empleado y Coordinador Operativo, Antonio Mora Matus.

El incidente sucedió después de que dicha personas que no había acudido a trabajar desde hacía veinte días, acudió a la explanada de la delegación Vial donde comenzó a insultar al Subdirector de la Corporación.

Mora es señalado de ser un “aviador” y quien se dice amigo del alcalde, al que no están dispuestos a recibir los agentes sus órdenes.

Antonio Mora recibió nombramiento desde el 16 de abril y no se presentó a la corporación hasta el 6 de mayo, lo que el Subdirector le reclamó.

El trabajador del alcalde, le contestó a ti que te importa iniciándose la discusión, y fue entonces cuando Mora Matus sacó a relucir que él se debe al Alcalde.

“Yo no me debo a usted, usted es un subdirector yo me debo al director y al Presidente Municipal” argumento Mora.

Posteriormente el odiado trabajador del Presidente, subió a las oficinas de vialidad de donde fue sacado por los agentes de Tránsito quienes repudiaron su actitud.

Aquí nadie viene a gritar, aquí no va a venir a gritar, órale vámonos a la chi…., Aquí no lo queremos” fueron algunas de las consignas que le gritaron los agentes.