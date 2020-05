Cd. de México, 23 de Mayo de 2020.- El Grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, determinó congelar la iniciativa en materia de fideicomisos para evitar desinformación e incertidumbre en diversos sectores, al tiempo que se anunció desarrollar mesas de trabajo con la presencia de entidades del gobierno como la Función Pública, la Secretaria de Hacienda, la Consejería Jurídica y con sectores directamente involucrados.

Las mesas de trabajo con parlamento abierto estarán encabezadas por las Comisiones de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el fin de tener un análisis serio y responsable en cada uno de los casos.

El Diputado Federal Erasmo González Robledo, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, precisó que la resolución permitirá llegar a un análisis profundo y responsable, valorando la conveniencia de cada uno de los fideicomisos en materia de su funcionamiento o no.

El legislador tamaulipeco, destacó que el Gobierno de la República ha emprendido una profunda revisión de todos los fideicomisos que operan en la administración federal con el fin de eficientar el gasto del erario y darle la justificación y la importancia necesaria en función de los programas y apoyos que representan.

González Robledo, reconoció que la figura del fideicomiso representó en las administraciones pasadas un manejo discrecional, opaco y se prestaba a prácticas de corrupción, dañando la figura de estos organismos donde se manejan fondos del gobierno y en muchos de los casos fondos privados.

Explicó, que la figura actual de fideicomiso no es la idónea para darle seguimiento puntual al correcto uso de los recursos públicos, no permite la transparencia, no permite una administración eficiente, de ahí la necesidad dijo, de su revisión para encaminar los recursos a las áreas específicas de beneficio.

Recordó las declaraciones del Diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo Parlamentario de Morena, donde afirma; se actuará con mucha responsabilidad en el tema de los fideicomisos, donde se busca darles transparencia y certidumbre a recursos destinados a la protección de periodistas, a los apoyos para la atención de desastres naturales, al desarrollo de ciencia y tecnología, a los apoyos a deportistas de alto rendimiento y al financiamiento del cine mexicano.

