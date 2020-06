Una de las empresas que se dedican al análisis de percepción en la ciudadanía, circuló este fin de semana el resultado de una medición sobre el estado de ánimo en que se encuentran los mexicanos al concluir el mes de mayo.

Desde luego se trata del segundo mes completo en la incertidumbre generada por la pandemia de COVID-19, ello en virtud de que, marzo no fue el mes completo, porque el contagio comenzó a tomar forma en el mundo para después de la segunda semana, sin embargo, las medidas tras la declaración de emergencia sanitaria fueron rigurosas después de esa fecha.

La respuesta respecto al estado de ánimo que encontró la empresa encuestadora fue que, el 41 por ciento está

preocupado, el 35 por ciento tranquilo, el 20 por ciento enojado y el cuatro por ciento entusiasmado, datos que quizá sirven para describir la condición de todos los mexicanos si se usan de forma inferencial, no le hace el resultado provenga de una muestra de las llamadas twitteras.

El otro punto es que, para el inicio de este mes de junio, los ciudadanos que viven la cuarentena al pie de letra, seguro serán influidos por aquellos que no lo hacen en virtud de que, con las medidas preventivas adecuadas, inicia la reapertura de varios establecimientos comerciales que estaban ya en un punto crítico a consecuencia de su inactividad.

En la edición vespertina extraordinaria número cinco del sábado 30 de mayo, el Periódico Oficial del Estado, publicó un Acuerdo Gubernamental mediante el cual se expiden los Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales en el Estado, mismo que, proviene de las Secretarías de Salud y la de Desarrollo Económico.

En la edición se especifican 22 tipos generales de establecimientos que, mediante el seguimiento adecuado de los protocolos que también están contenidos en el Acuerdo podrán iniciar sus actividades desde este lunes, pero, de forma general a un 25 por ciento de su capacidad, misma que aumentará cada quince días, siempre y cuándo el Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas, así lo defina, respecto a la evolución de la pandemia de COVID-19.

Ya en el destalle del Acuerdo, las dos Secretarías del Gobierno de Tamaulipas, establecen los considerandos que

sirvieron de base para llegar a esa determinación, entre los que están que, tras establecerse las medidas de seguridad en materia sanitaria con motivo de la emergencia por el coronavirus, se determina la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas en el Estado, en atención a las resoluciones del Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud

En el mismo punto de los considerándose, quedó previsto que, las Secretarías de Salud y Desarrollo Económico,

emitirán los lineamientos y los protocolos de seguridad sanitaria y de salud correspondientes a la reapertura de cada tipo de negocio, como estrategia para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura y con ello prevenir la propagación y transmisión del referido virus.

Separados por tipo y incluidos aquellos que no podrán iniciar actividades ni está semana ni la otra, son 30 grupos, de ellos, los últimos son los que no abrirán quizá hasta las últimas semanas del mes de julio, entre ellos los llamados espacios públicos cerrados, como Bibliotecas, iglesias, cines, teatros, gimnasios, salones de eventos y centros de espectáculos, tampoco, bares y antros.

Todavía no operarán los clubes deportivos y sociales, tales como los que trabajan en eventos deportivos, es decir,

estadios, ni servicios artísticos, culturales y sociales.

Tampoco actividad social en espacios al aire libre y los clubes deportivos o sociales que tienen las asociaciones y

organizaciones de cualquier tipo.

El Acuerdo emitido de forma extraordinaria en el Periódico Oficial del Estado, establece cuatro fases para la reapertura de establecimientos en base a la actividad comercial que tienen, y pueden ir desde un 25 por ciento en la primera fase que es a partir de este lunes y durante las dos semanas venideras, la segunda fase será para la última quincena de este mes y la fase tres se refiere a las primeras dos semanas de julio, en tanto que, la fase cuatro podría ser desde la segunda quincena de julio.

Todo dependerá del comportamiento de la pandemia en Tamaulipas y a las determinaciones que tome el Comité

Técnico Estatal de Seguridad en Salud, en base a la ocupación hospitalaria que haya en Tamaulipas, esto, porque

una cosa son los contagio y otra las hospitalizaciones, dato que según la apreciación nacional, esta entidad es de las que tienen menos ocupación en las unidades de atención médica, situación que quiere decir que, aunque son muchos los contagios y hay fallecidos, los hospitales no están al tope como en tras regiones del país, en especial la Ciudad de México y El Estado de México.

Por lo que hace al sentimiento de los mexicanos por la pandemia, está claro que alteró la vida en todos los aspectos y desde luego le pegó a la economía, elementos estos dos que son la causa de la preocupación y el enojo en la población, porque sumados los dos conceptos hacen el 61 por ciento de las opiniones twitteras, en tanto que, el 35 por ciento que dijo estar tranquilo y el cuatro que se consideró entusiasmado, conjugan el 39 por ciento, de manera que, el retorno a algunas actividad podría cambiar esta percepción dentro de unas semanas, si la medición social llegar a realizarse una vez más.

Algo que no está en los estudios de opinión, es el hecho de que, quienes sí han respetado la cuarentena, están

enojados con quienes no lo hicieron, factor que debe de considerarse como natural, porque el hecho de que mucha gente esté en las calles y en los negocios, implica pensar en la razón más poderosa para que el nivel de contagios se alto y que aplanar la curva epidemiológica que llevan las autoridades federales, no ha sido fácil, incluso, hasta se complicó por la incorrecta actuación de los mexicanos tanto el Día del Niño como el Día de la Madre, fechas en que se fueron a festejar a escondidas y cuyos efectos se pudieron observar en la referida curva dos semanas después del desacato.