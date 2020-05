El mes pasado, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron cerrar sus fronteras a viajes no esenciales para frenar la propagación del coronavirus.

Esto significa que los ciudadanos de ambas naciones no pueden cruzar la frontera excepto cuando lo hagan con propósitos esenciales, es decir para trabajo o comercio.

Al respecto, Landau manifestó su decepción y preocupación debido a numerosos reportes en los que se refiere que ciudadanos estadunidenses y con residencia legal en ambos lados de la frontera no están observando dichas restricciones.

El embajador exhortó tajantemente a los ciudadanos en ambos lados de la línea divisoria a no realizar viajes innecesarios durante la emergencia sanitaria.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/1zRXx1iuIg

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 14, 2020