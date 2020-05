Ciudad de México, 7 de Mayo de 2020.- De acuerdo con el INEGI, hasta 2018 existían más de 4

millones de motocicletas en circulación. Actualmente, a raíz de la pandemia, el tránsito de

estos vehículos es más visible, pues los envíos a domicilio han aumentado hasta en un 50%,

sobre todo en alimentos, bebidas, electrónicos y empresas multicategoría, de acuerdo con

datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online en su Reporte 2.0 Impacto COVID-19.

En caso de que cuentes con una motocicleta, te recomiendo tomar medidas de

prevención e higiene cotidianamente, ya que en este tipo de vehículos el contacto con el

exterior y con otros usuarios de la vía pública, como los peatones, es mayor.

Limpia y desinfecta: mantén tu moto aseada y desinfectada con una solución

antiséptica, para eliminar las gotículas que pudieron haber caído y que puedan propagar el

virus. Las áreas en donde debes de prestar mayor atención son: el manubrio, acelerador,

clutch, freno, tacómetro, velocímetro, interruptores y asiento. No te olvides de hacer esto

también con las llaves.

Usa guantes: después de la rutina de limpieza en tu moto y en caso de viajar, lava y

desinfecta tus manos y después cúbrelas con tus manoplas.

Cúbrela: si no harás uso de ella protégela con un protector o con un plástico grueso,

si es que la tendrás estacionada en un lugar al alcance de más personas.

Viaja solo: si necesitas ocupar tu motocicleta, hazlo solo, pues un acompañante

genera un contacto muy cercano, lo cual expondría a un contagio de ambos tripulantes.

Casco: úsalo de manera personal, rocía el recubrimiento con desinfectante y límpialo

por dentro y por fuera constantemente, sobre todo antes de volvértelo a poner.

Así mismo, te recomendamos que tengas precaución en caso de ir a cargar gasolina,

guarda una distancia de 2 a 3 metros con el personal de servicio, paga preferentemente con

tarjeta e insértala tú mismo en la terminal.

Te recuerdo que durante la fase 3 de contingencia las motocicletas están exentas del

programa “Hoy No Circula”. En estos días hay un menor flujo de automóviles en la ciudad,

por lo que te sugiero que no excedas los límites de velocidad. Protege tu vida y la de los

demás.

En estos momentos lo recomendable es quedarte en tu casa y únicamente salir en caso

de ser necesario. Mantén la sana distancia entre personas y usuarios de la vía pública. Para

más consejos te invito a visitar el portal Conducta Vial Quálitas para más consejos de

seguridad.

En Quálitas, están conscientes de la delicada situación que se vive, y su actuar será

siempre conforme a las recomendaciones emitidas por parte de las autoridades. Sin embargo,

gracias a los estrictos protocolos con los que cuenta la Compañía para estos casos, aseguran

cumplir puntualmente con lo más importante: la excelencia en el servicio, calidad, protección

y confianza de sus asegurados.