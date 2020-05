WASHINGTON, D.C., 22 de mayo de 2020.- Los congresistas federales Henry

Cuellar, Michael McCaul y Peter King presentaron la Iniciativa de Ley de

Protección de la Aplicación de la Ley Federal Jaime Zapata y Víctor Avila.

Esta legislación bipartidista garantiza que las personas que perjudiquen o

intenten perjudicar a los funcionarios y empleados federales de los Estados Unidos

que prestan servicios en el extranjero pueden ser llevados ante la justicia y

procesados en los Estados Unidos.

Además, el proyecto de ley mejora la seguridad de los funcionarios y

empleados federales, mientras que en el extranjero, al garantizar que los delitos

contra los estadounidenses que sirven en el extranjero, puedan ser procesados por

los tribunales de los Estados Unidos.

`»El asesinato del Agente Especial ICE Jaime Zapata no será llevado ante la

justicia debido a una laguna en la ley actual», dijo el congresista Cuéllar.

“Introduje esta legislación bipartidista para cerrar este vacío legal y

garantizar la seguridad de todos los empleados federales que sirven a nuestra

nación en el extranjero. Debe haber graves consecuencias para las personas que

perjudican a los empleados federales aquí o donde se les asigne. Estoy

comprometido a honrar el heroísmo de los Agentes Especiales Zapata y Avila al

responsabilizar legalmente a quienes cometen violencia contra los estadounidenses

que sirven a nuestro gran país”, añadió Cuellar.

«Han pasado casi 10 años desde que los cárteles mexicanos emboscaron a

los agentes de la ley Jaime Zapata y Víctor Ávila mientras estaban de servicio en

México», rememoró el congresista McCaul.

“El ataque resultó en la muerte del Agente Especial Zapata y lesiones

mortales al Agente Especial Ávila. En los 10 años transcurridos desde el ataque, he

conocido a Víctor Avila y la familia de Jaime Zapata y he trabajado incansablemente

para ayudarlos a encontrar justicia.