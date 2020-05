Cd. Victoria, Tamaulipas (24 de mayo de 2020).- Con diversos golpes en el cuerpo resultó el conductor de una motocicleta después de impactarse contra un vehículo cuyo conductor omitió una señal de alto.

Fue en el Cinco Matamoros de la zona centro donde sucedieron los hechos, lugar a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja, para atender a Emiliano “N” de 27 años residente de esta ciudad.

Después de haber sido valorado el empleado por los cuerpos de auxilio, estos decidieron que los golpes que sufrió no eran de consideración y no fue necesario su traslado a un Hospital.

Por su parte el perito de Tránsito Municipal que se encargó de tomar conocimiento del percance, señalo como responsable al chofer de un vehículo Ford modelo 2002.

La trayectoria de dicha unidad era en sentido de sur a norte sobre la calle Cinco, y al llegar al cruce con la de Matamoros no respeta la señal de alto y ocasiona que sea impactado por una motocicleta Itálika modelo 2017 que conducía el lesionado de oriente a poniente.