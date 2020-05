Matamoros, Tamaulipas, 7 de Mayo de 2020.- Con frases que impactan como “No desafíes a la muerte. Quédate en Casa”, las autoridades de los tres niveles de gobierno buscan hacer conciencia en los ciudadanos que no acatan las recomendaciones sanitarias, entre ellas, el aislamiento, la sana distancia y no andar en las

calles, si no tienen actividad esencial por realizar.

Nidia Maldonado Ruiz, secretaria de Salud Municipal explicó que los tres niveles de gobierno

coordinados con diferentes instancias como con SEDENA, SEMAR, SAT y DIF impulsan esa

campaña a nivel nacional buscando lograr la atención de los ciudadanos que no acatan las

recomendaciones de quedarse en casa.

Las imágenes que reflejan cada uno de los carteles son fuertes, por ejemplo en la frase

“Piensa en quienes dejarás solos. Quédate en Casa” aparecen dos pequeños que perdieron a

sus padres a causa del mortal virus.

La imagen de un doctor debidamente protegido con goggles en sus ojos, cubrebocas, guantes,

vistiendo overol y gorro en su cabeza identifica a la frase “Puede ser lo último que veas.

Quédate en Casa”.

También se promueven las siguientes frases: “Piensa en los tuyos”, “Mejor encerrados que

enterrados” y “Mejor encerrados que intubados”, cada una de ellas acompañadas por “Quédate

en Casa”.

Maldonado Ruiz dijo que el alcalde Mario Alberto López Hernández ha realizado un trabajo

intenso para exhortar a los ciudadanos a que acaten las medidas sanitarias recomendadas por

las autoridades de salud, sin embargo dijo, hay muchos ciudadanos que no cumplen las

disposiciones y ponen en riesgo la salud de otras personas.

El Gobierno Municipal dijo, ha brindado apoyos importantes al personal de clínicas y hospitales

para proteger la salud de los trabajadores de la salud, pero la mejor forma de ayudar a los

COMUNICADO DE PRENSA

médicos y enfermeras, es no enfermándose, es protegiéndose y esto solamente se logra

cumpliendo con las medidas sanitarias.

Reiteró la importancia de que toda la población acate las indicaciones de quedarse en casa o

de lo contrario en Matamoros seguirá incrementado el índice de casos de coronavirus y lo más

lamentable, de fallecimientos.

Mencionó que en la medida en que los ciudadanos respondan el llamado de las autoridades

para cumplir con los protocolos marcados en esta contingencia sanitaria, más pronto se

levantaría la cuarentena.

El alcalde Mario Alberto López Hernández y funcionarios de su gobierno realizan trabajo

intenso para contener contagios de coronavirus; ahora se impulsa una fuerte campaña para

exhortar a los ciudadanos a quedarse en casa.