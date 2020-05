Reza el refrán popular “Con esos amigos para

que quieres enemigos”, y eso mismo le pasa al

Presidente Andrés Manuel López Obrador con

muchos que se dicen sus amigos y hoy están

como servidores públicos, legisladores y hasta

gobernadores.

Y es que en un afán protagonista o quizá por

algún negocio en mente presentan iniciativas,

toman decisiones o simplemente “·hablan

porque el aire es gratis”, y provocan malestar

en la ciudadanía, en aéreas especificas, y

queriendo halagar a quien los encumbró lo

meten en mas líos.

Eso hizo el gobernador de Puebla Miguel

Barbosa al querer agandallarse las propiedades

de instituciones educativas privadas y cuya

iniciativa le aprobó el Congreso de aquel

estado, y ha tenido que salir al quite como en

otras ocasiones el líder senatorial Ricardo

Monreal para decir que fue una mala

armonización del Congreso de Puebla, porque la

reforma aprobada no refleja el espíritu

legislativo de la Constitución General y de la

Ley Nacional de Educación.

El caso será resuelto por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, pero no había necesidad

de distraer la atención en los momentos de

crisis que enfrenta el país, dejando claro

Monreal que no está de acuerdo en que se

violenten los derechos de las instituciones

privadas con la iniciativa del gobernador

Barbosa, que provocó malestar y señalamientos

en varios sectores de la población.

Otra iniciativa que causó polémica y malestar

fue presentada en San Lázaro por la diputada

Dolores Padierna buscando la desaparición de

44 Fideicomisos entre ellos el FONDEN que

atiende a personas afectadas por desastres

naturales, y ante la presión ciudadana, de

organismos afectados y de los gobernadores

“congelaron” dicha iniciativa que no fue ni

siquiera comentada por el coordinador de la

Cámara de Diputados Mario Delgado hacia el

interior del grupo parlamentario de MORENA, y

así lo dejaron claro los diputados Miguel Ángel

Jáuregui y Lorena Villavicencio.

También la ex dirigente nacional de MORENA

Yeidkol Polevnsky “está en el ojo del huracán”,

porque además de pelear con otros grupos de

su partido y dividirlos, tendrá ahora que aclarar

el posible tráfico de influencias en que

familiares suyos fueron beneficiados con

contratos de compra y mantenimiento de

inmuebles.

La “cacería de ricos” que a través del INEGI

quería Alfonso Ramírez Cuellar con su iniciativa,

corrió la misma suerte gracias a Monreal del

sesto de la basura, y hasta el propio Presidente

tuvo que salir a decir que no simpatizaba con

ella, pero además porque el SAT los tiene bajo

control.

No cabe duda que “dondequiera se cuecen

habas”, y si a los familiares no los escoge uno a

los amigos si, y hay muchos amigos que le

están quedando mal y haciendo quedar mal al

Presidente.

