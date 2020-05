Tal parece que el Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador cedió, el

algo, a los airados reclamos de los gobernadores en cuanto al resarcimiento de

recursos económicos, que por ley les corresponde.

Estamos hablando del Fondo de Compensación que garantiza

participaciones estatales cuando cae la recaudación nacional.

Tras el anuncio oficial, la primera reacción fue de la Asociación de

Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) quienes han estado en una lucha

constante y son proclives a una Reforma Hacendaria.

La recaudación no sólo es petróleo, es recaudación que cada estado le

manda a la Federación y ellos se quedan el 80 por ciento y las entidades el 20,

detalló GOAN en un comunicado oficial.

Resaltó que “el fondo se integra con aportaciones de los estados y no es un

recurso extra de la federación. Es obligación su uso cuando hay caída de las

participaciones estatales”.

“Garantiza recursos a los que tenemos derecho”, recalca.

Lo que no se ha dicho es el monto y en qué tiempo les llegará ese numerario.

Indudablemente, que es un avance a la testaruda posición del chocoveracruzano que despacha desde Palacio Nacional.

Violeta Rodríguez del Villar, investigadora de la Universidad Nacional

Autónoma de México, expresó que en el contexto de la actual crisis es positivo el

ánimo de redistribuir, así como agotar recursos presupuestales sin acudir a más

deuda. No obstante, dijo, sin crecimiento ni diversificar los sectores estratégicos a

los que se puede apoyar todo efecto bueno se anula.

La redistribución no sólo es una idea loable, sino necesaria, y que en México

era urgente.

Sin embargo, debemos reforzar el lado del impulso al crecimiento y éste

requiere una estrategia de subsidios bastante tensada y que vaya a sectores

estratégicos, los cuales no pueden ser sólo uno. Esto es México. No va a crecer si

solamente le apuesta al petróleo. Tiene que ser bastante más diversificado, sin

abandonar el objetivo redistributivo, explicó.

Sunny Villa, directora de Gasto Público del Centro de Investigación

Económica y Presupuestaria, opinó que aún falta ver hasta dónde llegará el decreto

bajo el planteamiento que hizo la Presidencia; sin embargo, también destaca la

salida del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los sectores prioritarios,

pese a que éste acompaña la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad

Covid-19.

La apuesta es simplificar el gobierno, lo cual es bastante grave. Si bien antes

de la crisis sanitaria ya había un problema de espacio fiscal, hay rubros que no están

comprometidos.

Y aunque también necesarios, pueden reorientarse.

Entre ellos, evaluaciones, regulaciones y promoción, pero no representan

más de 5 por ciento del presupuesto.

PUNTO BUENO.- EL portal internacional MSN Noticias ubica al alcalde

neolaredense Enrique Rivas Cuellar en la quinta posición, en cuanto a popularidad,

aceptación ciudadana y buen manejo de la contingencia sanitaria por Cocvid-19.

Son cinco los munícipes que destacan en la encuesta de MSN.

En cuarta posición está María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de

Chihuahua.

En el tercer sitio se ubica al Munícipe de Santillo Manolo Jiménez Salinas.

Enrique Vargas Del Villar, Presidente Municipal de Huixquilucan, está en

segundo lugar.

Y en el primerísimo lugar está Miguel Bernardo Treviño De Hoyos, alcalde de

San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos de Nuevo León.

Y todo esto cuenta, y mucho, en el caldero político nacional para Rivas

Cuellar.

VIDEO AGRESIVO.– La bancada del PT y el coordinador de los diputados de

Morena, Mario Delgado, se deslindaron del video difundido por la diputada María de

los Ángeles Huerta, en la que un grupo de legisladores, incluyendo petistas y

morenistas, arremeten contra los medios de comunicación, a los que acusan de no

tener compromiso con difundir información verdadera y de encabezar una andanada

conservadora contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en redes sociales, firmado por alrededor de 60

diputados de Morena y el PT, elaborado por la legisladora, por cierto comunicóloga,

se asegura que los medios antes sumisos al poder ahora inundan el espacio con

medias verdades y confrontan y dividen a la sociedad.

Mario Delgado advirtió que esa es una postura de quienes firman esa opinión

y se dijo respetuoso de la libertad de expresión. …Y PUNTO.

