CIUDAD DE MÉXICO, 13 de Mayo de 2020.- Es muy molesto cuando estamos en la calle y sabemos que están por acabarse los datos del celular, ¿cierto? Ya sea porque necesitamos mandar algún mensaje, revisar algún correo electrónico o buscar una dirección, por ejemplo.

Si no tenemos dinero en ese momento o no hay alguna tienda cercana para recargar saldo no hay que preocuparse tanto, pues existe una manera de usar internet sin gastar los datos del celular.

Facebook lanzó la versión prueba de Discover, una aplicación que permite navegar por páginas web desde dispositivos móviles con un bajo ancho de banda, pero sin consumir datos móviles.

Esta herramienta que se encuentra disponible a través de una página web para móviles y una aplicación para Android busca “solucionar los desafíos de asequibilidad, relevancia y falta de infraestructura que plantea la conectividad en algunos países”.

Con esto también se busca que las personas puedan usar internet aún cuando sobrepasan el límite de sus tarifas de internet móvil.

Lo único que no podrás cargar son archivos pesados como audio y video, ya que Discover utiliza un ancho de banda reducido mediante el uso de un ‘proxy’ que solo deja cargar elementos ligeros y texto.

Toma en cuenta que puedes ir a la configuración para que los contenidos no soportados por Discover, como los videos, se reproduzcan consumiendo datos de las tarifas personales.

Asimismo, Facebook afirma que hay ‘fuertes protecciones de privacidad y transparencia para los usuarios’.

Esto forma parte de la iniciativa Free Basics, de Facebook, que pronto estará disponible en 55 países (ahora solo está en Perú), que permite acceder a ciertas web gubernamentales y se servicios básicos sin consumir datos.