Sin duda alguna, que en nuestro diario vivir hay circunstancias sobre las que no

podemos influir, y nos visita el desaliento o falta de ánimo sentimos como si nos

faltara energía vital y fuerza para enfrentar la vida

Pero tome en cuenta, que por graves que sean las dificultades a veces nuestro peor

enemigo está dentro de nosotros, pues el desánimo es una trampa que nos tiende

nuestro pensamiento cuando le damos permiso para autocompadecernos y dejamos

que el miedo nos inmovilice a accionar.

Considere que aquellas emociones desalentadoras que anidan en nosotros mismos

sólo nos pueden vencer cuando se lo permitimos, nunca nos debamos rendir ante la

adversidad, siempre habrá caminos para esquivar los baches de la vida.

Tengo la certeza, que es importante tomar en cuenta, que para salir adelante de

cualquier tipo de situación es que se haga un compromiso consigo mismo ya que

nadie hará por usted, lo que no quiera hacer para sí, porque el desánimo anda como

“león rugiente buscando a quien devorar”.

Sabemos que, el ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y

afectos, entendiendo que es un aliciente o energía para hacer, resolver o emprender

algo, es esa fuerza interior que nos permite vivir el presente con la esperanza puesta

en el futuro.

Ahora es de entender, que el desánimo puede venir a su vida por motivos muy

variados, que pueden ser desde la tristeza de una mala noticia, la soledad, el

cansancio mental, una crisis existencial, una enfermedad prolongada, cuando las

finanzas están bajas, cuando nuestros proyectos son inconclusos, en fin es larga la

cuenta de desmotivaciones para el ser humano.

Tengamos cuidado con el pesimismo es contagioso, si nos dejamos llevar por la

queja generalizada corremos el riesgo de creer que todo es negativo sin pararnos a

pensar que incluso en las situaciones de crisis, como la actual, podemos extraer algo

positivo por difícil que resulte.

La verdad es, que ser optimista no es negar la realidad o hacerse inconsciente de lo

que pasa alrededor, supone ser realista y capaz de ver lo negativo y lo positivo, verá

usted cuando nos instalamos en el pensamiento pesimista, éste nos arrastra y hace

que percibamos únicamente las dificultades, lo que puede salir mal o que

anticipemos sucesos que es improbable que se produzcan.

Lo que sí le puedo sugerir, es que es necesario luchar contra el desánimo, salir de

ese lugar de victimización y de queja permanente y trabajar para conseguir nuestras

metas.

Indudablemente que sí es más que probable es que sin luchar es muy difícil que

consigamos nada, más de alguna vez hemos sentido desanimo en nuestra vida, por

diferentes razones que se hayan presentado, y es normal que eso pase, porque como

seres humanos de alguna manera tendemos a pasar momentos como esos.

Habrá ocasiones en que las tareas inconclusas y banalidades de la vida le frustrarán,

y serán como esos escombros, que pueden representar aquellas trivialidades del

diario vivir, cosas superficiales o de menor importancia pero que llaman su atención

y hacen que el temor llegue por largo tiempo.

Practique una terapia ocupacional, o empápese en la magia de las letras escritas, leer

un libro impreso, le traslada a mundos inimaginables, en donde puede recrearse, y

activar pensamientos positivos y alentadores.

Pero de todo lo anterior, tenemos la oración y la certeza de la Fe, en que Cristo es

quien nos sostiene y nos abraza con ese amor eterno.

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de

dominio propio”. 2ª. Timoteo 1:7.

Haciendo historia.

Por lo pronto a través de las redes sociales el gobierno del estado sigue

promoviendo sus espacios de cultura y lugares de esparcimiento en donde se puedan

recrear y acrecentar el acervo histórico.

Le comento que la Dirección del ITCA dio a conocer las diferentes facetas con que

cuentan los museos que existen en el estado, por lo pronto estos se encuentran

cerrados por la contingencia del CVD19.

Pero a su tiempo se podrán disfrutar de los viajes interactivos en el Museo

Regional de Historia ubicado en el ex asilo vicentino, ahí para los amantes del

acervo histórico, podrán deleitarse con la magia de conocer a través del tiempo las

raíces tamaulipecas.

Otro espacio es el Tamux ubicado en el planetario, el cual seguramente ya es

conocido por muchas familias, además en el puerto de Tampico se cuenta con el

Barco Museo del niño, este lugar encierra magia para que los chiquitines puedan

aprender historia a través actividades recreativas.

Hasta la próxima.