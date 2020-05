Cd. De México, 20 de mayo 2020.- WhatsApp es la aplicación más popular del mundo y hay trucos o funciones que la gente no conozca, por eso esta vez explicamos cómo escuchar tus propias notas de voz antes de enviarlas.

Para evitar que un mensaje de voz se vaya con palabras o cosas que no querías decir, hay un truco sencillo que podrías llevar a cabo para escuchar tus audios antes de mandarlos.

Lo primero que tienes que hacer es ir a la conversación o grupo en la que desees enviar un audio.

Comienza a grabar tu nota como normalmente lo harías, pero antes de enviarla, desliza el micrófono hacia el icono de un candado.

Verás que, al deslizar hacia el candado, no habrá necesidad de seguir pulsando el botón del micrófono para grabar.

Cuando hayas terminado de decir lo que tenías que decir, no envíes el audio y sal de la conversación con el botón de “atrás” de tu móvil. No se va a perder el audio, no te preocupes.

Cuando regreses al chat, verás que el audio que grabaste quedó ahí guardado y tendrás la posibilidad de escucharlo. Si te gustó como quedó, entonces sólo tendrás que enviarlo y listo. De lo contrario, tendrás la posibilidad de eliminarlo en el icono de bote de basura y volver a grabar otro.