Tepic, Nayarit, 31 de Mayo de 2020.- El Colectivo Familias Unidas por Nayarit ha localizado un total de nueve cuerpos en una fosa clandestina en el predio “Valle del Avión”, en el municipio de Xalisco.

A través de su página oficial en Facebook, la organización detalló que la fosa se encontró al inicio de la semana.

En los trabajos que se llevan a cabo en la fosa del día de hoy (sábado) ya suman nueve seres humanos exhumados. Como ‘COFAUNNAY’, continuaremos observando que los trabajos de exhumación de los restos humanos se lleven a cabo bajo el debido proceso y dignidad”, indicó el colectivo en sus redes sociales.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información en relación a los restos encontrados.

El grupo, que es encabezado por Santiago Pérez, ha pedido la colaboración de la ciudadanía para que continúen reportando cualquier indicador de posibles fosas clandestinas, para seguirles la pista.

“Tengan un poco de piedad, solo queremos localizar a nuestros seres queridos, pueden dejar mensaje en la página, mapas o llamar. No haremos preguntas, no juzgamos, no buscamos culpables ni perseguimos a nadie”, es el llamado del colectivo a la ciudadanía.