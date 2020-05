NUEVO LAREDO, Tam., 20 de mayo.- Debido a la contingencia sanitaria por

el Covid 19, mas de 270 niños se vieron forzados a detener sus terapias y

actividades en el Centro de Autismo.

El Doctor Martín Míreles Garza, Director del Centro de Autismo de Nuevo

Laredo, La Presidenta del patronato del Sistema DIF, Adriana Herrera Zárate, el

Alcalde de nuestra ciudad Enrique Rivas Cuellar, llegaron a la conclusión de crear

un programa con la finalidad de continuar las terapias y así evitar retrocesos. Esto

debido al riesgo que representa a la salud y al avance que se ha logrado a lo largo

de los meses con los niños.

Es el primer centro en el Estado que implementa sus sesiones por medio de

videoconferencias, en las cuales se les instruyen terapias a distancia, y con ayuda

de los padres pueden continuar realizando sus actividades diarias como las

realizaban en el centro.

El programa se maneja por medio de citas que los padres deben agendar y

cuando corresponda el turno, se le brindan detalles e información al padre o tutor

para poder realizar las terapias a distancia junto con el personal correspondiente

del centro.

Las terapias tienen horarios y rutinas establecidas y los temas que se estarán

llevando a cabo con los padres y el niño son Monitoreo de sueño, Rutinas de

actividades, Monitoreo de alimentación, Sugerencias de condicionamiento sobre

pautas durante Covid19 ,Vídeos explicativos sobre temas variados y contenido

informativo en las redes sociales, Terapia psicológica para padres, y Actividad

emocional para niños.

Este programa dio inicio el 04 de Mayo de este año en curso, y durara aun

después de la contingencia sanitaria. “Estas terapias a distancia no terminan el 15

de Junio, nosotros lo implementaremos para los niños que no han podido llegar con

nosotros, al terminar la cuarentena, mientras algunos niños estén en el centro de

Autismo tomando personalmente sus sesiones, habrá otros que no puedan asistir

por cuestión de agenda, tiempo o algún imprevisto y le daremos seguimiento a

través de esta plataforma” concluyó Míreles Garza.