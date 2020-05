Chivas tiene claros sus movimientos, sus acciones previas de detectar Covid-19 están siendo el primer paso al eventual escenario de regresar a las canchas. Sin embargo, los jugadores también están abiertos y saben que la cancelación del torneo es otro posible.

Es por eso que Antonio Rodríguez ha sido muy claro en priorizar y respetar las decisiones que se tomen en relación a la continuación no del torneo. Además, recalcó que en caso de reanudar, será muy importante que den espacio a una pretemporada para evitar lo más posible lesiones graves en los jugadores.

Fútbol sin público

«Considero que no hay nada por encima de la salud y de la seguridad de la gente, nosotros tenemos que acatar, a final de cuentas primero están las vidas humanas, pero por mi parte sentimental, por supuesto que quiero volver al fútbol, extraño muchísimo ver un estadio lleno, extraño ir al cine, ir a una plaza, salir de casa, extraño sentir a los aficionados en los entrenamientos, pero hay que se conscientes y claros de que estamos en unas situación única».

Su vida sin fútbol

«Es nuestra esencia el fútbol, si describes a un futbolista lo primero que tienes que poner es fútbol, lo hemos dado prácticamente todo desde niños para poder realizar este sueño, creo que hay que estar claros y conscientes, un futbolista no es nada mas futbolista en el campo, un futbolista también es fuera del campo».

La posible cancelación del torneo

«Primero somos seres humanos, nunca nada esta por encima de la integridad de los seres humanos y la salud. queremos jugar y estar dentro del terreno de juego, pero si se tiene que cancelar será una situación única, como la pandemia, nunca me habían dicho que no podías salir de casa y que no podías patear un balón, pero hay que priorizar la salud».