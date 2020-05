Continuando la historia de mi estancia en la casa del estudiante técnico

Tamaulipeco hechos sucedidos allá por 1977, ya gobernaba José López

Portillo y Pacheco; veníamos un grupo de compañeros de jugar futbol, había

una boda; cadetes del colegio militar con trajes de gala, sables y toda la cosa,

iban de acompañamiento del novio y alguien de los nuestros se burla de ellos.

Los señala, otro dice ignóralos son de la Jais, por decir de la High Life o alta

sociedad y que nos siguen… dándose un enfrentamiento, la íbamos perdiendo

porque sabían artes marciales, en eso Javier Dávila el paisita llega tumbando 3

cadetes ipso facto y corren.(nadie sabía que era experto en defensa personal).

Lo conocíamos de ordenado, era mormón, altamente inteligente, estudiaba

Derecho y Sociología a la vez en la UNAM y nos sorprendió a todos.

Ello no paró allí, era mayo, por lo que gozábamos de vacaciones, sólo

quedaban los que trabajaban o los que tenían cursos extraordinarios, (era

sábado, yo de visita) por lo que a lo sumo, en ese momento nos

encontrábamos unos 35, a la media hora oímos una turba que se aproximaba

gritando y tirando balazos al aire y era una pandilla de la Colonia Escandón,

colonia aledaña.

Eran más de 100, al frente venían los cadetes ya sin traje de gala, tuvimos que

hacer frente, hasta el cocinero salió con dos sartenes de acero repartiendo

catorrazos, otros nos quedamos en la azotea tirándoles ladrillazos y botellazos

para no permitirles la entrada, pues querían accesar pistola en mano, como

pude salí a pedir ayuda a los de la casa de Baja California Norte y Nuevo León,

negándose, le hablamos a los granaderos y no se presentaron.

Fue un Zafarrancho, la mayor parte de los heridos fueron ellos por las pedradas

y botellazos lanzados desde la azotea, un compañero imprudente pego la cara

al vidrio de la puerta para observar y le endilgaron una pedrada que lo rompió y

le cortó la cara, de ellos quedaron pedazos de mechones con sangre en el

pavimento, se llevaron a sus heridos, los carros de los vecinos dañados, sus

parabrisas, su carrocería, ventanas de casas vecinas quebradas ¡Fue horrible!!

Jajajajaja.

Cuando llegó la policía dos horas después teníamos de vecino al periodista y

escritor Iván Restrepo y abogó por nosotros así como todo el vecindario de la

colonia que por cierto era popoff, ahora llamada FIFI, hasta Víctor Fox creador

del personaje de revista Kalimán, un tipo seco y adusto, bilioso, lo contrario del

personaje de serenidad y paciencia, nos defendió, los daños los pagaron los

seguros.

En esa casa donde ya no vivía, pero visitaba algunos fines de semana, aprendí

mucho de psicología; observé la deshonestidad de un paisano que dejó de

estudiar, no trabajaba, andaba de noviero y recibía la mesada de sus padres,

cada que iba de visita a Tamaulipas, le hacían fiesta en su casa, le mataban

marrano y hasta un vaca, para celebrar que había llegado el estudiante exitoso

de Ingeniería del IPN, sin embargo ¡era un sinvergüenza! No estudiaba.

Otro que le decían el niño Dios, porque tenía 2 años de haber terminado la

carrera y se la pasaba dormido, estaba a la espera de una Beca de Conacyt

para Europa, si tenía méritos académicos de excelencia y dominaba varios

idiomas, se sentía elegido, pero no dejaba de ser un flojonazo que se dormía

en sus laureles.

Conocí a todo un personaje de apellido Zapata de la Col. Horacio Terán de

Victoria, alias “el músico”, porque nadie sabe cómo llegó, se coló,

argumentaba que iba para el Conservatorio Nacional de Música, conoció en

una feria a una artista de aquella época llamada Alondra y sin querer se hizo el

bufón de la casa, a todos tenía a raya con sus chistes, posteriormente le

denominaron el rey de “gatolandia”, por ser el ídolo de las sirvientas. Estaba

flaco con cara de diablo, pero su verbo lo hacía atractivo para las mujeres.

Otro con el mote del paisita de apellido Tijerina de SLM, hijo de ganadero, fue a

donde vendían perros finos y cuando pregunta cuánto cuesta este perro le

dicen $4,000, luego…este otro $8,000 y por último dice y aquel San Bernardo

le contestan $12,000 y exclama airadamente ¡uta, están locos, mejor me

compro una vaca!, había personajes de todos colores.

Dentro de los líderes había dos hermanos Héctor y Rubén Darío Jiménez Lara

de la col. Mainero de Victoria, Rubén se hizo compadre del Gobernador

Enrique Cárdenas González, con muchas relaciones que nos contactó a

muchos con el Lic. Emilio Portes Gil ex presidente de México, Victorense por

cierto, de ahí trabé amistad con el señor y me recomendó para ingresar a la

SHCP.

Dentro de lo positivo, había mucha hermandad y camaradería, Tamaulipas

sólo contaba con una casa, pero había Estados como Guerrero, Tabasco y

otros que tenían arriba de cuatro, sin embargo por políticas de disuasión por la

Reforma Política (LOPPE) implementada por Jesús Reyes Heroles, se generó

una ley de amnistía para todos los grupos inconformes y se les permitió entrar

a la legalidad por medio de partidos de izquierda y de derecha como los

sinarquistas, por ello se acordó disolver las casas y nacieron los diputados

plurinominales.

Para evitar manifestaciones e inconformidades la federación beco con

mensualidades de $2,500 a cada miembro de la casa y los Gobiernos de los

Estados con $1,500 las escuelas superiores con $ 800, (DE AQUELLOS

COMO REFERENCIA UN DEPA COSTABA $700) así es que todos contentos,

el gran Rubén Darío fue el que nos abrió los espacios para introducir

compañeros del DF de escasos recursos para pasar como avecindados de

Tamaulipas y fuesen favorecidos con una beca.

Esa política ahora la llaman populista, pero la verdad es que permitió a muchos

profesionistas brillantes accesar a una carrera profesional, que de otra forma

nunca hubiesen alcanzado. Es necesario buscar esquemas de ese tipo y

fortalecer las becas para los pobres, eliminando los bastantes bienes pagados

para los fifís en el extranjero.

Al presidente se le ha criticado mucho, por sus programas para los jóvenes

pero como egresado de una casa de estudiante de Tabasco, conoce

perfectamente lo que pregona, escribo estas líneas para que los que critican

sin conocer, se den una idea de que hay un mundo de lucha antes de que

ellos tuvieran conciencia política o de que existieran incluso, sus universos de

referencia se circunscriben al neoliberalismo fallido que defienden con tanto

fervor.