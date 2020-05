El diputado local neolaredense Félix “Moyo” García Aguiar se anotó un triunfo

legislativo al proponer la iniciativa de agravar las sanciones para quienes agredan

física o verbalmente a personal al servicio de la salud.

Cárcel de cuatro años.

El pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas la aprobó por unanimidad.

“Moyo” en representación del Grupo parlamentario de Acción Nacional

expuso en tribuna.

“Es importante proteger y dar seguridad a quienes en este momento están al

frente dando la batalla para prevenir y contener esta pandemia”, dijo el legislador

neolaredense al término de la sesión.

Explicó fue un reclamo justo que en su recorrido en territorio hicieron

especialistas de la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas y toda aquella

persona que presta sus servicios en el área de salud.

Destacó su reconocimiento a los trabajadores de la salud y a las acciones

que el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca ha aplicado para

garantizar la salud de las familias tamaulipecas.

Mencionó también esta misma semana retorna a territorio, en apego a la

petición hecha por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña

Flores, de estar en constante comunicación con la población y los líderes del sector

económico.

El Dictamen correspondiente a este asunto, señala que los tipos penales

agravados se identificarán en función de qué circunstancias del hecho revelan una

especial conducta en su autor y un riesgo mayor al bien jurídico tutelado, pues

existen ocasiones en las que pueden surgir por la relación entre el autor y su víctima,

o bien, por otro tipo de motivos.

Dijo se mantiene en estrecha colaboración con el Presidente Municipal de

Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, para hacer frente común ante la crisis que se

vive en el país.

Y es que en los últimos días se ha visto al “Moyo” acompañar al alcalde Rivas

Cuellar en los recorridos por colonias, muchas de ellas de su Distrito, en donde lo

mismo reparten despensas que Kits de higiene.

Pero, además, recorre los municipios de la Frontera Chica de Tamaulipas.

DEPORTACIONES.- Y ya entrados en gastos, el Diputado Félix Fernando

García Aguiar, solicitó que se instrumenten e implementen las acciones necesarias,

diplomáticas y operativas para que se brinden mayores garantías de seguridad,

salud y atención tanto de tamaulipecas y tamaulipecos como a migrantes.

Dijo que las repatriaciones de gran número de personas se realizan a altas

horas de las madrugadas, donde el personal del Instituto Nacional de Migración

cuenta únicamente con personal de guardias, por lo que se ven rebasados para

brindar la atención necesaria a las y los migrantes.

“Esto ocasiona que muchos de ellos, no tengan la oportunidad de recibir la

atención médica o jurídica que requieren o puedan acudir a los diferentes albergues

de atención que se encuentran en las ciudades fronterizas para recibir alojamiento

o satisfacer sus necesidades de salud o alimentación”, expresó.

El legislador local señaló que esta situación representa un problema, ya que

aquellos migrantes que no reciban la atención pertinente pueden ser ingresados a

las filas de la delincuencia organizada, además, la situación se torna más

complicada debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del

COVID-19.

“Puesto que a las horas en que se realizan los procedimientos de

repatriación, no se cuenta con los voluntarios suficientes para hacer las revisiones

de salud necesarias a las y los migrantes”, precisó García Aguiar.

La Mesa Directiva que preside la Diputada Imelda Margarita Sanmiguel

Sánchez, paisana de ¨Moyo” turnó la Iniciativa a Comisiones para su estudio y

dictamen correspondiente.

DIRECTIVA.- La mesa directiva del mes de Mayo, del Congreso tamaulipeco

la presiden dos legisladores neolaredenses, Imelda Sanmiguel Sánchez y Manuel

Canales Bermea.

Y vaya que tendrán bastante trabajo porque están en espera varias iniciativas

de Ley.

ENERGIAS LIMPIAS.– Aún cuando la 4T reculó con los proyectos de frenar

proyectos de energías renovables, por el Centro Nacional de Control de Energía

(CENACE) el gobernador de Tamaulipas fijó su postura ya que esta entidad será la

más afectada.

Energías limpias (eólica y solar) es un programa insignia de García Cabeza

de Vaca.

De allí, que difundió en redes sociales un videomensaje en el que cita

pérdidas para el estado en inversiones por alrededor de 3 mil 500 millones de

dólares en un total de 15 proyectos, 11 de ellos ya iniciados y 4 en proceso y que

se activarían este año.

Dijo que gracias a la confianza generada por esta administración,

inversionistas nacionales y extranjeros, decidieron establecer sus empresas en

Tamaulipas, que hoy se ha colocado como uno de los estados de mayor producción

en energías limpias en el país.

«La desafortunada decisión de frenar los proyectos de desarrollo de energías

limpias, impactará negativamente en los 11 parques eólicos que actualmente están

en operación en Tamaulipas, que han representado inversiones por más de 2 mil

300 millones de dólares y una fuente importante para la creación de empleos», dijo

el mandatario.

Agregó que «adicionalmente cancelar los 4 proyectos energéticos que

estaban por arrancar, representa una pérdida de más mil 200 millones de dólares,

que dejarían de invertirse en nuestro estado».

Dijo que su administración emprenderá las acciones legales necesarias para

defender los intereses de las y los tamaulipecos y proteger las inversiones que no

solamente generan miles de empleos, sino también ingresos para los dueños de las

tierras y la oportunidad de generar energía limpia para miles de hogares y

empresas.

García Cabeza de Vaca lamentó que el Gobierno Federal, quiera regresar al

pasado, utilizando combustóleo para la generación de energía eléctrica y con ello

seguir contaminando el medio ambiente. …Y PUNTO.

