Ciudad de México. 26 mayo 2020. Ante la carencia de médicos especialistas en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciarán un programa de becas para que entre 20 y 30 mil médicos mexicanos estudien en el extranjero.

“Esta es una decisión que hemos tomado para que se deje ese legado de 20, 30 mil especialistas más para antes o final de nuestro gobierno o principios del próximo. Que no nos pase hacia adelante lo que estamos ahora padeciendo”, mencionó durante su conferencia de prensa matutina

El presidente agregó que se obtendrá el presupuesto para que los médicos estudien las especialidades que hacen falta en el país; sin embargo, adelantó que, debido a que se utilizarán recursos públicos, a su regreso, los médicos deberán trabajar por un tiempo en hospitales públicos “para que devuelvan al pueblo lo que les van a dar: la posibilidad de especializarse”.

Con apoyo del canciller Marcelo Ebrard se explorará en qué países y a qué universidades pueden acudir los médicos. Se dará prioridad a las especialidades que se requieren de acuerdo con las enfermedades que más padece la población mexicana.

“Necesitamos cardiólogos, muchos especialistas para la diabetes, especialistas para las pandemias, enfermedades respiratorias”, indicó López Obrador.

Las becas, precisó, podrán ser manejadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El mandatario federal también aseguró que a partir de ahora todos los médicos que deseen estudiar una especialidad podrán hacerlo y no habrá rechazados. Anteriormente, agregó, se utilizaba como argumento que no pasaban el examen de admisión; sin embargo, afirmó que la verdadera razón era que no había cupo al no haber presupuesto para las universidades.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que este año hay más de 52 mil candidatos para estudiar una especialidad médica -de las cuales se ofrecen 68- pero solo aceptan a unos 10 mil aspirantes, no obstante, el IMSS ha hecho esfuerzos por incrementar el número de aceptados.

“Es esencial el enfoque de médicos que necesitamos. No solo necesitamos médicos generales de calidad, de especialistas de calidad, que los tenemos pero son insuficientes. Geriatras, pediatras gineco-obstetras, muchos otros ligados a lo que necesitamos ahora, todos lo relacionados con urgencias, terapia intensiva, anestesia no los tenemos”, dijo.

De acuerdo con los últimos números, puntualizó Alcocer Varela, en términos generales hacen falta 200 mil profesionistas de la salud: 123 mil médicos generales y 77 mil especialistas. La pandemia por Covid-19 puso en manifiesto el déficit de profesionales y enfermeras que hay en el país.

Bajo ese contexto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recordó que al inicio de la pandemia había menos de dos mil 500 personas que podían ser competentes para actuar en el campo clínico considerando las distintas especialidades.

La mayor restricción eran médicos especialistas en medicina crítica. También existe la necesidad de neumólogos, anestesiólogos e inhaloterapeutas.

“Esto hacía imposible, aunque tuviéramos los ventiladores ,ponerlos en operación porque se necesita el personal suficiente. El esquema que se usó fue piramidal, se identificaron personas líderes con conocimiento y certificación en medicina crítica”.

“Cada una de ellas atendería a cinco personas de otras especialidades que podrían fungir como intensivistas, pero de una manera supervisada, y a su vez estas cinco a otras cinco cada uno de ellos, de modo que tendríamos al final 30 en la pirámide más la persona líder”, explicó.

En cuanto al número de camas, precisó que al inicio había menos de mil 800, pero a lo largo de la expansión la cifra incrementó a ocho mil 900, tomando en cuando que expandir se refiere a no solo tener la cama, sino que esté equipada con ventilador, monitor, las instalaciones físicas para conexión de oxígeno y las bombas de perfusión de los líquidos intravenosos.