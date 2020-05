BC, ‘escalada’ morenista contra PAN

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la [in]constitucionalidad de la arbitraria “Ley Bonilla” de Baja California, el Auditor Superior de aquella entidad SERGIO SOTO y la diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto, EVA RODRÍGUEZ, tendieron una “cortina de humo” para distraer la atención ciudadana, al atizar el juicio sumario contra el ex gobernador panista FRANCISCO ‘Kiko’ VEGA de LAMADRID.

Arranca, así, una visible escalada nacional de Morena contra ex gobernadores del Partido Acción Nacional.

¿Quién sigue?

En efecto, SOTO y RODRÍGUEZ, afines al gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, presentaron una denuncia contra el ex gobernador panista FRANCISCO ‘Kiko’ de LAMADRID, en la que lo responsabilizan de un quebranto de recursos estatales por más de 1,200 millones de pesos, en una acción que busca el ejercicio de la acción penal contra el ex mandatario estatal, 11 de sus ex colaboradores y “empresas fantasma” que presumiblemente extendieron facturas falsas para cobrar obras no realizadas.

Previo a esta denuncia, el gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, quien lucha en Tribunales para que la Suprema Corte de Justicia de Nación no eche abajo su “Ley Bonilla” [que modifica su mandato para que gobierno 5 años, en lugar de 2, como lo ddisponía la Ley Electoral en su momento], había presentado también, en noviembre del 2019, otra denuncia contra su antecesor, FRANCISCO de LAMADRID -“y por lo menos contra 800 empresas que no pagaron el agua a COMAPA”-, cuyo resolutivo no ha salido todavía de los juzgados.

Esta acción del gobernador morenista contra su antecesor, panista, parece el inicio de una escalada nacional contra el PAN, con presumibles efectos hacia el 2021, pues más allá de las acusaciones contra el ex gobernador azul de Baja California, se advierte la aviesa intención de debilitar la presencia de Acción Nacional en el ánimo ciudadano.

Y en el debate, 9 mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, hoy por hoy confrontados con el Presidente LÓPEZ OBRADOR, deben tener sus barbas en remojo, pues el enjuiciamiento del ex gobernador bajacaliforniano puede ser el principio de una acción sistemática para consolidar en el país la hegemonía morenista rumbo al 2021, lo cual debe poner en guardia al resto de los gobernadores de Acción Nacional

Esta voz de alerta debe provocar reacciones, antes de que la lumbre les llegue a los aparejos.

“PORTAZO” A AMLO

Por cierto, las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, expresaron su total respaldo a sus legisladores en la Comisión Permanente, quienes anunciaron su decisión de no apoyar la celebración de sesiones extraordinarias para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa presidencial y el dictamen que promueve Morena no debe aprobarse porque atenta contra el equilibrio de poderes establecido en la Constitución, ya que el Ejecutivo invadiría responsabilidades de la Cámara de Diputados y además tendría un manejo discrecional de los recursos públicos.

De igual modo, es innecesario cualquier otro cambio porque ya existen disposiciones vigentes en la Ley ante diversos escenarios, para que la Cámara de Diputados sea la que formule su opinión y sea el Ejecutivo el que resuelva de conformidad con las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

En otro tema, como parte del Fondo de Apoyo a Contingencia Sanitaria de este Municipio, la Alcaldesa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, y miembros del Cabildo, entregó 160 Mil cubrebocas en paquetes de 10 unidades a cada ciudadano; en cruceros, hospitales, maquiladoras y distintos puntos de afluencia en la ciudad.

A los reynosenses a los que se les obsequiaron estos insumos de protección personal, se les hizo saber que, juntos podemos contribuir en aplanar la curva de contagio del COVID-19, si todos tomamos las respectivas medidas de mitigación y contención contra el Coronavirus, por lo que se les recuerda que lo más importante es quedarse en casa.

La entrega se realizó cerca del puente internacional Reynosa-Hidalgo y en los bulevares Hidalgo, Del Maestro y Morelos, entre otros puntos de afluencia pública, con el apoyo de integrantes del Cabildo: VÍCTOR HUGO GARCÍA FLORES, ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMÁN, HIDILBERTA VELÁZQUEZ, ELSA CELESTINA RIVERA ÁLVAREZ, MARIO ALBERTO RAMÍREZ RUIZ, ELIACIB LEIJA GARZA y JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, y con la supervisión de la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

‘Las salidas esenciales sólo debe hacerlas un miembro de la familia, tomando en cuenta los respectivos lineamientos de prevención difundidos por la Secretaría de Salud, y haciendo uso constante de cubrebocas para la protección de todos», dijo la Alcaldesa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, reiterando a los ciudadanos el compromiso de su Gobierno durante esta contingencia sanitaria.

Por asociación temática deje decirle que el Gobierno Municipal de la Doctora MAKI ORTIZ, dio inicio a un nuevo ciclo de capacitación por conexión virtual interactiva, desde el programa Conectando Reynosa y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, para que emprendedores, profesionistas, micro y pequeñas empresas estén preparados para reactivarse al término de la contingencia sanitaria.

Los seis módulos Las Tiendas del Futuro, Formas de Comercio Electrónico, Pasos para Crear un E-Comerce; Pasos para Enfrentar la Recesión Económica, Ideas de Negocio para Esta Crisis y, Pasos para Reconstruir tu Negocio Después del COVID-19, son los programas que durante 6 días, impartirá el Gobierno que encabeza la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ para atenuar y dar solución a los efectos que está causando la transmisión del virus SARS-CoV2.

A propósito, debido a que la movilidad de personas en las calles de Matamoros se sigue presentando, este miércoles corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo para exhortar a los automovilistas a quedarse en casa, y sí por actividad esencial deben salir, que lo hagan protegidos con cubreboca y con un solo acompañante en el vehículo.

JORGE ORIZAGA CASTAÑEDA, titular de la Secretaría de Seguridad Pública informó que la instrucción del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ es precisa en el sentido de que no se baje la guardia en el exhorto que se hace a la población para que se quede en casa y cuya finalidad es evitar muertes por coronavirus.

Y cumpliendo la instrucción del Presidente Municipal, los elementos de Vigilancia Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Dirección de Tránsito y Vialidad coordinadamente con el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Federal y Policía Estatal se apostaron este miércoles en el crucero de Sendero Nacional y Constituyentes.

Y ahí se platicó con cada uno de los automovilistas que pasaban por el lugar para hacerles el exhorto de que se queden en casa porque estos son los momentos más álgidos de la pandemia por COVID-19.

Los elementos participantes solicitaron a la población que deben usar cubre bocas, no obstante a que anden en vehículo, los ciudadanos deben protegerse del virus usando los tapabocas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.