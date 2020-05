Ayer el tema de la basura en la capital tamaulipeca llamó la atención de varios

lectores y desde distintos lugares del estado y del país llegaron comentarios reflejando

el mismo problema.

Valoro la información que llega de Ciudad del Carmen, Campeche, puerto con

alto movimiento de barcos nacionales y extranjeros, además de la actividad petrolera,

por las plataformas frente a sus costas.

Ciudad del Carmen se localiza al suroeste de la Península de Yucatán, entre el

Golfo de México y la Laguna de Términos. En realidad es una isla unida a tierra por dos

puentes y quizá el más importante es El Zacatal, considerado el más largo de América

Latina en su tipo, con 3861 metros de longitud y 9 metros de ancho

Desde esa región del Golfo de México la comunicación es fluida cuando escribe

Don Eduardo Flores, un petrolero jubilado, que dice “…le comento que aquí, en

Carmen, en mi calle, pasa 2 veces al día el camión recolector…”

El Ingeniero petrolero Flores, asegura que la basura se recoge inclusive sábados y

domingos… y esto que reportó asegura “…tiene como 2 años y medio; antes pasaba solo

una vez por día, aunque invariablemente descansaban los domingos.”

“La recolección de la basura la concesionó el Ayuntamiento de Carmen a una

empresa privada, y de ninguna manera nos cobran un adicional por este servicio.

Históricamente hace más de 20 años, una administración Panista contrató ése

servicio…” dice nuestro informante desde Cd. del Carmen.

Por fortuna de los ciudadanos carmelinos, en la alternancia partidista por la

Alcaldía, entre Panistas y Priistas, las administraciones han respetado los contratos en la

recolección de basura, soportado estoicamente a los funcionarios de cada régimen.

Llama la atención la frecuencia diaria del camión recolector, además de que los

ciudadanos no pagan una cuota extra, como la que se pretendió en la capital de

Tamaulipas, al grado que el gobernador García Cabeza de vaca, intervino a favor de la

ciudadanía y se frenó la iniciativa.

La empresa concesionaria en Cd. del Carmen, tienen prohibido a sus empleados

solicitar propina alguna por el servicio de recolección.

En otras ciudades del país, incluso en el extranjero, es frecuente ver contenedores

de basura con diversos colores y es, para que la gente al deshaga de la basura, lo haga

clasificándola ecológicamente.

Otro detalle, los recipientes nunca se llenan, por lo que se deduce que los

recolectores pasan diario y quizá hasta dos veces al día, como en Cd. del Carmen

Campeche.

Marcelino González, regiomontano, envió un mensaje de texto, donde manifiesta

su interés en la postura del Alcalde de Victoria y su desempeño como tal, porque dice

“…llamó mi atención el final de su Columna cuando se dirige al Alcalde Xicoténcatl

González y reclama su actuar sobre tres rubros: La basura; La Falta de Agua; y la

Inseguridad Pública.”

Sigo sustentando la postura de que el galeno, ahora presidente Municipal, fue un

profesional de la medicina con mucho prestigio, pero en el campo de la política local,

muchos le vemos como mal funcionario.

Falta de Agua; pésima Recolección de Basura e Inseguridad Pública, son apenas

tres de los principales temas. No podemos obviar el cúmulo de baches en las vías

públicas de bulevares, avenidas, calzadas y de las calles y callejones más humildes.

Solo el pasado fin de semana, la capital de Tamaulipas se quedó sin agua; dicen

que fue la COMAPA Victoria, otros aseguran fue falla de energía eléctrica de la

Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque los vientos en la región derribaron

varios postes de luz.

El caso es que fueron más de cien las colonias, fraccionamientos, ejidos se

quedaron sin el vital líquido, y peor, no solo el calor, sino las medidas de higiene por el

COVID 19 se relajaron de tal forma que causaron incomodidades hasta el martes en la

mañana, que el servicio de agua inició su retorno, aunque muy revuelta.

Desde la escuela básica, repetimos la letanía de que “…el agua debe ser incolora,

inodora e insípida”. Es decir, sin olor, sin sabor y la apariencia, pues son los rasgos que

seanalizan cuando catamos un agua y la que está saliendo de las llaves… no tiene

ninguna de estas características.

Para reparar la falla, el gobierno del Estado determinó que a través de la Comisión

Estatal del Aguade Tamaulipas (CEAT), se una a los trabajos de la COMAPA Victoria

y se restablezca el servicio en la capital tamaulipeca.

La gran pregunta… ¿Quién califica el desempeño de los funcionarios? ¿El

pueblo? No es real, es una vacilada y hasta parece burla.