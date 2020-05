Recuerdo que de niño en mi pueblo natal de Ocampo, Tamaulipas, cada domingo,

temprano mi padre quería que preguntara en la carnicería del Sr. Saturnino “Chato”

Guevara y la señora Rosa Orozco (+), ubicada en la calle Benito Juárez, entre

Nicolás Bravo y Manuel Doblado, si ya estaban los chicharrones para su venta.

De primero debía caminar cerca de 200 metros, por lo que tratando de evitar la

fatiga como Jaimito “El Cartero”, encontré la forma de saber, que por medio de una

Bandera Roja instalada afuera de ese local comercial, era como se anunciaba si ya

había “barbacoa de res, chicharrones de res y chicharrones de puerco”.

Mi papá Noé se ponía contento y yo más, solamente de pensar en degustar los

mejores cortes de carne de Ocampo y la región, por eso cuando regresaba a la

casa, saboreaba los deliciosos y humeantes chicharrones de puerco, vaya

que en ese entonces nadie cuestionaba si eran dañinos por el exceso de grasa.

Ya después no sabía que me daba más emoción, si ver a mis amados progenitores

o detectar la Bandera Roja en la carnicería del “Chato” Guevara, que se convirtió en

una señal que era decodificada en mi mente, en forma de rico chorizo de puerco,

chicharrones crujientes de puerco, cueritos en vinagre y rica moronga.

Así crecí viendo banderas en la carnicería “Pérez”, localizada frente a la plaza José

de Escandón de “El Vergel de Tamaulipas”, también en un establecimiento de la

familia Molina Guerrero en la vía Hidalgo, igual que otra propiedad del clan Sánchez

Cepeda, en donde se comercializaba chorizo de puerco, zaraza y chuleta de puerco.

Esta insignia característica de las carnicerías de Ocampo, era un mensaje que

esperaban los consumidores para comprar en los lugares de su preferencia, los

cortes de res y de puerco, incluso en la actualidad hay supuestos, de que las

personas nativas de esa zona, tienen elevados niveles de colesterol y triglicéridos.

Sin el ánimo de crear ideas fatalistas o buscar un complot, la Bandera Roja fue un

sistema de comunicación, que se usó para difundir la venta de carne desde España,

Colombia y Chile, hasta llegar a varios estados de la república como Michoacán,

Guanajuato, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas, entre otros.

En la zona centro de Bustamante (Tam), me tocó observar un negocio que

anunciaba con perifoneo la distribución de chicharrones de puerco y carnitas, quizá

de este modo aseguraban las ventas y claro, que las familias al saber de dicho

ofrecimiento, no dudaban en comprar.

Asimismo en el ejido Mata del Abra, municipio de Altamira (Tam), vi una tienda de

Coplamar, situada al centro de esa población, que funcionaba como locutorio, por

lo que los “paisanos” residentes en los Estados Unidos, llamaban por teléfono y se

avisaba mediante altavoz, que ellos se enlazarían con sus familiares en minutos.

En la Administración hay un tema de la “Pirámide de Abraham Maslow” o jerarquía

de necesidades, que van desde la fisiología (alimentación, descanso y respiración);

seguridad (empleo, dinero y salud); afiliación (amistad y afecto); reconocimiento

(confianza, respeto y éxito); autorrealización (motivación y poder ser).

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.): “la mercadotecnia es la actividad,

de un conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e

intercambiar ofertas, que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la

sociedad en general”. (Wikipedia)

Philip Kotler, el Padre del Marketing moderno, señaló que el nuevo paradigma en

los negocios “ha pasado de centrarse en la producción, a enfocarse en el cliente”,

antes en las empresas, se daba importancia en la autosuficiencia financiera, al

trueque, los mercados locos, la Revolución Industrial y la producción en masa.

Indudablemente que las carnicerías de antaño, nunca imaginaron las bondades

tecnológicas y digitales del Whatsapp y Facebook, dado que a la fecha, cualquier

persona que desee comercializar chorizo y chicharrones de puerco en Ocampo, con

sólo compartir el “flyer” en su muro, es visto por miles de clientes potenciales.

