Cd. Victoria, Tamaulipas (20 de mayo de 2020).- Hasta en un 40 por ciento se incremento la producción de naranja en la región citrícola del estado, por lo que se prevé alcanzar una producción de 630 mil toneladas.

Hugo Ramos, integrante de la unión de de citricultores del sector social, dijo que a pesar de la prolongada sequía y fenómenos como heladas ocurridas a principios de año, y las granizadas recientemente, el panorama luce alentador.

Las expectativa de producción, refiere, es buena, en comparación con el 2019, porque se espera sea mejor, aunque hubo algunos daños con los granizos que cayeron en la zona centro, pero estos no fueron generalizados.

Además en estos últimos meses,indicó, el precio ha estado favorable porque en la semana pasada andaba en los 5 mil 500 pesos el la tonelada.

Y la producción, añade, no se detuvo a causa de la contingencia de Salud, pero para atender las medidas, suspendieron las asambleas ejidales que se realizan cada mes, a fin de evitar la concentración de personas.

Recordó que desde hace tres años, el sector citrícola no repuntaba en la producción, pues heladas ocurridos desde el 2017 y 2018, habían afectado el rendimiento de las huertas naranjeras.

Y dice que alrededor del 50 por ciento de la producción se dirige a la industria de procesados, mientras que otra parte se va al mercado en fresco.