Creemos en lo personal que es muy seria la advertencia que está haciendo la

Sociedad Interamericana de Prensa, en el sentido de que el Presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador, con sus sistemáticos ataques a los medios de

información incita a la violencia.

Desde Miami, Florida, donde tiene su sede la SIP, que es una organización sin fines

de lucro, dedicada a defender la libertad de expresión, apunta a través de un

comunicado que los ataques del mandatario mexicano a medios nacionales e

internacionales pueden alentar a algunos individuos a perepetrar agresiones físicas

contra los periodistas y los propios medios de comunicación.

El miércoles, 27 de mayo, el presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que si bien

el periodismo como cualquier otra actividad está abierto a la critica, pero advirtió que

el sesgo autoritario, ideológico y despectivo con que López Obrador ataca a los

medios, puede motivar a aquellos individuos que solo necesitan una excusa para

generar violencia y atacar físicamente a periodistas y los medios.

Barnes asegura que el presidente López Obrador aprovecha sus conferencias de

prensa para en forma sistemática y periódica estigmatizar a los medios de

información, en especial a los diarios de referencia, El Universal y Reforma, a los que

cotidianamente califica de amarillistas, corruptos, alarmistasEl , calumniosos y

opositores.

El presidente de la SIP, que es a la vez director de The Gleaner Company (Media)

Limited, en Kingston, Jamaica, agregó que “en un país con altos índices de violencia,

la actitud presidencial es como tirar gasolina al fuego”. Remarcó que el pasado 13 de

mayo el diario Reforma recibió amenazas de que arrojarían bombas contra su sede si

persistían sus críticas contra AMLO.

Por separado el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la

SIP, Roberto Rock, dijo que “las campañas sistemáticas de desprestigio de López

Obrador también han apuntado contra medios internacionales como The Financial

Times, The Washington Post o El País”, entre otros.

Precisó que lo que resulta “extremadamente peligroso es la obstinación del presidente

contra la prensa, incluso durante la crisis sanitaria del COVIDa-19 que afecta al país y

requiere la mayor concentración del Jefe de Estado”, enfatizó Rock, director del sitio

de noticias, La Silla Rota, Ciudad de México.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio a conocer que los que andan con sus

ansias de novillero buscando el registro de siete nuevos partidos políticos, cuyos

trámites se encuentran en stand-by por la emergencia sanitaria del coronavirus

(COVID-19), se van a tener que esperar hasta que se inicie en septiembre el proceso

electoral, que será hasta cuando éste Instituto resuelva sobre la procedencia del

registro.

“El INE no pacta ni regala registros de partidos políticos “, dijo Córdova al plantear

que la única forma en la que podría el plazo legal del 1 de julio, para resolver sobre los

registros de nuevos partidos, sería concediendo registros en automático y eso no

pasará”, remarcó.

Apuntó que la emergencia sanitaria por el COVID-19, que obligó a suspender

actividades no esenciales en marzo, interrumpió algunas tareas indispensables para

analizar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos de las organizaciones que

aspiran a ser partidos, hasta ahora 6, más una que por órden judicial también esta en

revisión.

Dijo que por eso se decidió ampliar el plazo para resolver y hoy ninguna de las siete

organizaciones con posibilidades pueden ostentarse como partido ni acceder a

prerrogativas, pero el INE concluirá con detalle su revisión, para que la ciudadanía

tenga certeza sobre cuales organizaciones podrán competir por el voto en las

elecciones del 2021.

Según nuestras antenas de las organizaciones que aspiran a convertirse tarde que

temprano en partido, nos aseguran que con excepción de la que encabeza Margarita

Zavala, las seis restantes son afines a López Obrador. Sin que hasta ahora se sepa

cuantas conseguirán su registro como instituto político, pero sean las que sean les

vendrán a quitar votos a los demás partidos ya existentes, que es la intención.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el reparto de un

fondo de 60 mil millones de pesos para estabilizar presupuestos estatales, la

Asociación de Gobernadores del Acción Nacional (GOAN) puso en claro que el Fondo

de Compensación Presupuestal para las Entidades Federativas “no es ninguna

concesión, sino una obligación” que ya está regulado por la ley.

Los gobernadores del PAN, entre ellos el de Tamaulipas Francisco Javier García

Cabeza de Vaca, afirmaron que nos se trata de dinero “extra”, al contrario, aseguran

que son recursos que por ley tienen derecho las entidades federativas. “Garantiza

participaciones estatales cuando cae la recaudación nacional”, apuntaron.

López Obrador dijo durante su agenda de trabajo que se trata de “un extra a lo

presupuestado”, que se entrega cada tres meses, pero ante la contingencia por el

COVID-19, modificará las reglas de operación para que se otorguen los recursos a los

estados.

Como buen chico malo el Presidente AMLO dijo ayer haber tomado ya la decisión de

salir de gira la próxima semana –martes 2 de junio– al sureste de México; advirtió

que haga lo que haga a sus adversarios no les va a gustar, incluído si se queda

recluído en Palacio Nacional.

Por cierto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció ayer jueves que del

1 de junio al 10 de julio se impartirá el Período de Verano Integrado a Distancia, para

lo cual las inscripciones son en forma gratuita a las materias que se ofertan a los

estudiantes universitarios.

Como tal se dio a conocer tras la reunión por videoconferencia que presidió el rector

de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, con los directores de las Facultades y

Unidades Académicas, así como los secretarios de su gabinete, en seguimiento al

Plan Académico-Tecnológico implementado por la UAT para atender la contingencia

epidemiológica del COVID-19.

Cabe señalar que el Verano Integrado comprende el período de clases a distancia

durante seis semanas, del 1 de junio al 10 de julio, con carga de calificaciones los días

del 9 al 11 de julio. Se pide como requisito para los alumnos contar con una

computadora y acceso a Internet, así como su cuenta de correo institucional activa.

De la misma manera y con la finalidad de regular situaciones académicas de los

estudiantes, se establece el Curso Remedial Presencial, con Evaluaciones Especiales

del Período de Primavera 2020-1, del 6 al 10 de julio, y el Período de Clases del Curso

Remedial, durante 4 semanas, del 27 de julio al 21 de agosto, con carga de

calificaciones los días del 20 al 22 de agosto.

Es importante que los estudiantes se comuniquen a las coordinaciones de la carrera

de sus respectivos planteles, a fín de conocer el plan de materias que serán ofertadas

en línea y cuáles son los procedimientos para la inscripción, entre otros informes.

Suerte chavos.

