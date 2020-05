En la sesión ordinaria del Pleno Legislativo realizada este miércoles con todas las medidas de prevención contra elcontagio de Covid19, los Diputados aprobaron reformas al Código Penal de la entidad, para incorporar sanciones aquienes realicen conductas en contra del personal de salud de Tamaulipas, el período de contingencia sanitaria.

Serán cuatro años y medio de prisión y multas por unos 26 mil pesos, para quienes malas acciones en contra de

persona médico y paramédico que atiende pacientes infectado por el virus de la pandemia que tiene al mundo

semiparalizado.

Se trata de observar a quienes menoscaben los derechos humanos o nieguen un servicio o prestación al personal

médico y de salud, condición que fue avalada con las intervenciones de todos los Legisladores, al considerar que las personas que cuidan la salud de la ciudadanía deben de recibir la protección jurídica a través de las Leyes.

Para futuras emergencias sanitarias el Congreso del Estado quiere dejar agarrada una disposición interna a través

de la cual puedan suspenderse las actividades Legislativas sin implicaciones a los procedimientos y que por

acuerdo del Pleno, se establezca la Diputación Permanente para que se quede al tanto de las cosas más relevantes de ese órgano colegiado, en tanto la emergencia se supere.

La bancada del PAN en el Congreso del Estado, propuso una serie de reformas a las leyes internas, ya que, debe

de pensarse siempre en las personas ya sea que tienen responsabilidad de cualquier tipo en el Poder Legislativo,

como aquellas que, de manera externa acuden para conocer el desarrollo de las actividades públicas propias de la Legislatura y las que son inherentes a los Diputados ya que, cada uno desde su despacho es un servidor público que debe atender a los ciudadanos que lo requieran.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Diputado Gerardo Peña Flores intervino desde la

tribuna para hablar sobre la propuesta de sus compañeros y en ocasión de la experiencia que ha dejado la

emergencia sanitaria por la pandemia de Covid19 que demanda confinamiento de los ciudadanos en sus viviendas y la suspensión de actividades públicas para reducir los contagios y evitar que los servicios hospitalarios se vean rebasados y con ello, las tasas de mortalidad se conviertan en un grave problema de salud pública.

Las reformas de que habló el Diputado reynosense, serán a la Constitución Política Local y a la Ley Sobre la

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.

La sesión ordinaria del Congreso del Estado se suspendió en dos ocasiones, a recomendación del Comité Estatal

de Seguridad en Salud, al detallarse que las condiciones de riesgo son altas y era mucho mejor tomar precauciones a fin de evitar contagios, por ello, la mesa Directiva del Poder Legislativo hizo las consultas necesarias con las autoridades de salud, para llevar a cabo la sesión plenaria de este miércoles 20 de mayo.

Las otras.

No son dos, sino tres las mujeres nuevoladerenses que podrían llegar el pleito electoral en el 2021, ya que, al lío

que traen las Diputadas locales del PRI y pseudoregeneración, Yahleel Abdalá Carmona y Carmen Cantú Villarreal,

de forma respectiva, debe de agregarse a la panista Imelda Sanmiguel Sánchez, ya que, todas suspiran y aspiran

por la silla de la presidencia municipal en la que despacha el izquierdista disfrazado de panista, Enrique Rivas

Cuéllar.

Por demás esta decir que éste último no tendrá nada que hacer en asuntos de sucesión, porque, si tratase de

intervenir, el PAN le dará la espalda y si quiere hacerlo con alguno de los amigos que tiene en la izquierda peor aún, porque apenas deje la alcaldía, podría ser investigado sobre la forma en que ha manejado la administración del municipio más rico en presupuesto de la entidad.

Las tres mujeres y un camino, el de la alcaldía de Nuevo Laredo, supone una lucha interesante porque en un acto

de justicia política de amigos, el alcalde tendría que intervenir a favor de la izquierdista, Carmen Cantú, porque es la hermana de quien lo metió a las actividades del PAN, Carlos Cantú Villarreal, tras pactar en el 2016 la postulación de ambos para la elección municipal y distrital de aquel tiempo.

Las tres mujeres están en condiciones de contar con el respaldo de los grupos políticos de los partidos a los que

pertenecen y, hasta podrían elevar el nivel de competencia por la alcaldía, si definen llegar hasta ese plano, aunque, debe tenerse en cuenta que la lucha podría quedar entre dos de ellas y un varón en caso de que la Diputada Imelda Sanmiguel considere ser la candidata a la Diputación Federal por aquella misma ciudad.

Por ahora las tres están en el Congreso del Estado y manejan con mucho cuidado sus relaciones políticas para el

futuro, pero, todas luces puede decirse que la más urgida en dejar la curul la Legislatura es la hija del desaparecido político de oposición, Carlos Enrique Cantú Rosas, porque está molesta con el grupo mayoritario de Diputadas y Diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ya que, no la dejaron apoderarse de la fracción parlamentaria, pese a que llegó al inicio de la Legislatura, con una carta firmada por la señora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien era presidenta del comité nacional del partido del gobierno Federal.

En esta capital, por extraño que parezca, el alcalde Xicoténcatl González Uresti, recibió algunas felicitaciones de

ciudadanos del sector centro por las obras de reposición de tuberías tanto de agua potable como de drenaje que

lleva a cabo su administración, en el entendido de que, todos suponen que con ello, dentro de poco, dejarán de

tener escasez del vital líquido.

Y es que, entre rehabilitación de tuberías en todos los sectores y reparación de fugas y más fugas en las redes de

distribución, llegará el momento en que las cosas cambien y el servicio sea mínimo como antes y máximo con la

calidad que todos los ciudadanos siempre esperan, a cambio de la forma puntual en que se paga el recibo mensual de consumo de agua para uso y consumo humano.

Las colas para el abasto de productos, nunca se habían visto tan rabiosas, como las que se han formado en torno a los sitios que tienen la posibilidad de traer a la capital de Tamaulipas cerveza, el producto más extrañado por los ciudadanos en esta época de pandemia.

La información de que habrá cerveza en laguna de las distribuidoras, se corre como reguero de pólvora y, para

cuándo menos se piensa, ya hay cientos de personas decididas a pasar las horas que sea necesario para estar de

nuevo en sus casas con una buena dotación de la espirituosa bebida.

El asunto es que los sitios que llegan a tenerla, la venden de inmediato al público, porque la cantidad es reducida ya que, antes de abrir sus ventanillas o puertas, ya comercializaron una buena parte de la cerveza que les llegó, con minoristas que pueden comprar cantidades generosas por las que pagan mejores precios ya que el producto va directo a los consumidores que pueden pagar precios mal altos con tal de tener asegurado el abasto.