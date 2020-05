Si el Artículo 225 del Código electoral establece que el registro de candidatos a Planillas de Ayuntamiento y Diputados, debe hacerse del 27 al 31 de marzo [de 2021], ¿cuál es plazo de precampaña, y cual el del proceso interno de selección de aspirantes a candidato?

Pero, sobre todo: ¿cómo se configura el delito electoral de actos anticipados de precampaña, habida cuenta de los intensos movimientos subterfugios [pero muy perceptibles a ras de territorio] de quienes ya visualizan su fotografía en la boleta electoral?

El Código es muy claro por cuanto que establece con claridad, que el Consejo General deberá hacer público, durante el mes de enero del año de la elección, el calendario oficial para registro de candidatos aplicable al proceso electoral correspondiente.

Y aunque el Artículo 214 es muy puntual por cuanto fija que las [pre] campañas se realizarán del 20 de enero al 28 de febrero del año de la elección, es [son] muy notorio[s] los aspirantes que ya recorren barrios, colonias populares y comunidades rurales aprovechando la pandemia para promocionar su figura donando despensas u otros artículos vinculados al tema (como cubre bocas, gel antibacterial, líquido sanitizante, etcétera).

¿No hay sanciones para ellos?

Existen, por supuesto, pero los actos anticipados de [pre] campaña también pueden castigarse, como sugiere el Código pena: “a solicitud de parte”.

Esto es, que si [por ejemplo], ARMANZO ZERTUCHE no quiere gastar anticipadamente llevando bienestar a los barrios marginados, y RIGO RAMOS sí, porque tiene y le sobra dinero para eso y para más, ARMANDO puede ir acopiando pruebas para, en su oportunidad, objetar a RIGO en las instancias internas de su partido, habida cuenta que el Código electoral tiene espacios de objeción para invalidar el registro de aspirantes.

Y RIGO parece el caso, dado su acelerado activismo político con cualquier pretexto.

Pero, así como el diputado reynosense realiza visible activismo futurista, hay infinidad de casos más a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco, pues si bien por ahora se guarda una prudente mesura por la pandemia [y no se habla de política electoral], parece un hecho que en cuanto se levante la emergencia sanitaria, se detonarán los pronunciamientos.

Pues los tiempos electorales ya tocan a la puerta.

Ahora bien: ¿qué se entiende por (pre)campaña electoral?

El Artículo 215 es claro, y amplio:

“El conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular (ojo) debidamente registrados en los procesos internos por cada partido político”.

El subrayado (nuestro) puede esgrimirse a modo de “excluyente de responsabilidad”, pues no podrá presentarse como prueba de desacato “en virtud de que todavía no se dan los tiempos electorales”.

PRECANDIDATOS

De acuerdo a la Ley Electoral,

“Se entiende por actos de precampaña electoral: las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

PROPAGANDA

“Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.

PRECANDIDATO

Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección

interna de candidatos a cargos de elección popular.

MUCHO OJO:

Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición.

Pero, bueno, si usted no dispone otra cosa, mañana le informo sobre las disposiciones legales y los recursos del Código para promover acciones contra los “acelerados”.

Cambio de orientación temática para compartirle que al participar en el foro virtual “Legislando por la igualdad”, organizado por la Cámara de Diputados, la Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ se pronunció por la eliminación de la violencia y la exclusión política de las mujeres en todos los órganos de Gobierno y la modificación de estereotipos desde el núcleo familiar.

“El sueño de una mujer, debe ser el sueño de todas», expresó la Alcaldesa de Reynosa, en su intervención en el foro a cargo de la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

«En Tamaulipas en un análisis de candidaturas electas de 1995 a 2020, debo decirles que la brecha que había en el 95 entre los candidatos electos era muy grande y a partir de las reformas del 2014 y del 2019, tenemos las mujeres una participación de 38.8%; vamos logrando la paridad aunque todavía es un reto», aseguró la Presidente Municipal.

