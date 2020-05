Washington,ESTADOS UNIDOS, 19 de Mayo de 2020.- Fue sancionado de por vida por dopaje y aquel suceso fue un duro golpe para el mundo del deporte, que lo había admirado por muchos años y lo había colocado en el pedestal por haber ganador siete veces el Tour de France y una medalla olímpica. A ocho años de aquel castigo, el exciclista Lance Armstrong contará su verdad en un documental de la cadena estadounidense ESPN.

En esta versión del ’30 for 30′ llamada “Lance», el propio Armstrong reconoce que había comenzado a doparse “probablemente con 21 años”, al inicio de su carrera profesional. “Esto comienza fuerte, yo tenía probablemente 21 años”, respondió al ser indagado por la periodista Marina Zenovich, que pregunta a cuándo se remonta su primera experiencia de dopaje.

Su documental de dos partes será difundido por ESPN en Estados Unidos el 24 y el 31 de mayo y contará también con las confesiones de varios ex compañeros de Armstrong, que fue el rey del ciclismo profesional en los años 2000, ganó siete ediciones consecutivas del Tour de Francia de 1999 a 2005.

“Hay varias formas de definir el dopaje. La forma más fácil, es decir que no es respetar las reglas. ¿Recibíamos inyecciones de vitaminas y otras cosas así antes (de tener 21 años)? Sí, pero no era ilegal. ¿Preguntaba siempre lo que se me daba? Siempre supe lo que había en las inyecciones y fui siempre yo el que tomé la decisión. Nadie me dijo ‘no preguntes, te damos esto y ya está’. Nunca habría aceptado eso. Me informé, y fue un paso que di”, señaló Armstrong, que en la actualidad tiene 48 años.

El antiguo líder de los equipos US Postal y Discovery Channel fue desposeído de sus victorias tras haber sido suspendido de por vida en 2012 tras una investigación abierta por la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA).