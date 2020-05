Cd. De México, 31 de mayo 2020.- Mucho se había especulado sobre la presentación de la esperada consola de Sony la PlayStation 5 y por fin la compañía anunció que este 4 de junio a la 1:00 pm hora del Pacífico tendrá lugar un evento digital para presentar lo que denomina “El futuro del gaming”.

Sony había sido más reservada con el PlayStation 5 y solo se había limitado a explicar las especificaciones de la consola y a presentar el control, llamado DualSense.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020