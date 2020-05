CIUDAD DE MÉXICO, 23 de Mayo de 2020.-Debido a que el sector juvenil es el más golpeado por la pérdida de empleos en la pandemia, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS), Luisa María Alcalde, destacó que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, es una excelente opción para obtener ingresos mientras reciben capacitación laboral.

Durante la conferencia de prensa sobre “Avances y Resultados de los Programas de Bienestar y Reactivación Económica” señaló que al día de hoy este programa insignia del Gobierno de México, que está abierto de manera permanente y tiene presencia en el 98 por ciento del territorio nacional, cuenta con un millón 317 mil 822 aprendices, quienes reciben un apoyo mensual de tres mil 748 pesos hasta por un año.

Por eso resulta tan importante este programa y por eso queremos decirles, las puertas de Jóvenes Construyendo el Futuro están abiertas; es un programa universal en el sentido de que no se elige tú si, tú no, sí los jóvenes tienen la edad de 18 a 29 años, y sí no están estudiando y no están trabajando, entonces pueden entrar al programa”, subrayó.

Luis María Alcalde indicó que los beneficiarios que colaboran en empresas que en esta cuarentena no son consideradas esenciales están desde sus hogares tomando cursos en línea con sus tutores o cursando seminarios virtuales.

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” tiene 204 mil 589 egresadas y egresados que recibieron un certificado firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, el 43 por ciento de los actuales beneficiarios cuentan con Bachillerato, 26 por ciento con Secundaria, 10 por ciento con Primaria, 17 por ciento con carrera universitaria y cuatro por ciento con carrera técnica.

El 70 por ciento de los jóvenes se capacitan en el sector privado, 27 por ciento en el sector público y el resto en el sector social.