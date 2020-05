Nuevo Laredo, Tamaulipas, 27 de Mayo de 2020.- En los últimos 20 días se registraron 103 casos positivos de Covid-19 en Nuevo Laredo, de continuar ascendiendo la curva de contagios la reactivación económica programada para el 1 de junio se dificulta, por lo que a nivel estatal se analiza la posibilidad de que cada municipio tenga la facultad de aplicar sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las medidas preventivas ante la pandemia.

En la reunión virtual del Comité de Salud Municipal encabezada por el alcalde Enrique Rivas, en la que participan directores de hospitales públicos y privados, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Óscar González, presentó la gráfica en la que se muestra el alza de casos positivos que se presentaron después de los festejos del 10 de mayo.

«El número sigue creciendo de manera alarmante y no es bueno. Aquí no se ha colapsado el sistema de salud, pero si no ponemos atención y no acatamos las disposiciones preventivas esta no se va a detener y será difícil reactivar el tema económico», dijo el alcalde.

Rivas Cuéllar destacó que ya se valora la posibilidad para que los municipios pasen a una fase de sanción a los ciudadanos que no acaten las disposiciones.

«Quienes no cumplan con el uso de cubrebocas, no respeten el programa del doble no circula o que viajen más de tres personas en un mismo vehículo, podrían recibir una sanción al no respetar las disposiciones que la Secretaría de Salud ha emitido por diversos medios» mencionó el presidente.

A nivel local se han confirmado 159 casos positivos de Covid-19, de los cuales 96 son varones y 63 mujeres; existen 87 sospechosos y se han recuperado 42 personas.

La recomendación por parte de las autoridades de salud continúa con el distanciamiento social, uso de cubrebocas y el lavado de manos.