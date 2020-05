NUEVO LAREDO, Tam., 7 de mayo.- El presidente municipal Enrique Rivas

dio a conocer que por nueva disposición del Comité Estatal de Seguridad en Salud,

se amplía dos días el cierre de panteones municipales y privados para evitar

acumulación de personas, con motivo del festejo del Día de las Madres; las puertas

de los camposantos se cerrarán del 8 y al 12 de mayo.

Agregó que ahora se adicionan un día previo y uno posterior a lo antes

determinado por el mismo Comité, con el objetivo de salvaguardar a las y los

neolaredenses y tamaulipecos con la aplicación de restricciones sanitarias por el

Covid-19.

“El Comité Estatal de Seguridad en Salud se reunió y acordó el cierre de

panteones en el municipio, sean públicos o privados, ya se había informado que

estarían cerrados los días 9, 10 y 11 de mayo, el nuevo acuerdo del Comité es que

se amplíe el plazo desde el 8 hasta el 12 de mayo”, agregó.

NO HABRÁ PERMISOS PARA VENTA DE FLORES

Rivas Cuéllar dijo que además en esta temporada de contingencia por el

Covid-19, no se expedirán permisos de comercio informal para la tradicional venta

de flores en la vía pública por el festejo a las madres, ya que en años anteriores los

vendedores se instalaban en diferentes calles y avenidas principales con la oferta

de sus productos.

“De la misma manera no se estarán emitiendo permisos para la venta de

flores en las calles para conocimiento de la ciudadanía, es la disposición del Comité

para la Seguridad en Salud Estatal”, aclaró el alcalde.

Rivas exhortó a la población a quedarse en casa el próximo 10 de mayo, así

como evitar la visita a restaurantes como ocurrió el pasado 30 de abril con el festejo

del Día de Niño, cuando decenas de personas abarrotaron locales de comida rápida,

sin acatar las recomendaciones ante esta contingencia.