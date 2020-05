Nuevo Laredo, Tamaulipas, 13 de Mayo de 2020 .-El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo (INMUJER) amplió a 24 horas las líneas de atención y apoyo psicológico a mujeres que sufran violencia.

Laura Rodríguez Garza, directora del INMUJER señaló que ya son tres líneas que brinda

atención a las mujeres, la línea fija 713-52-81 y los nuevos números 867-251-84-11 y 867-

273-24-98.

“Si bien teníamos el número fijo, se decidió adquirir dos líneas más para brindar apoyo

psicológico, la idea es dar la atención emocional a las mujeres que se encuentren en una

situación de crisis o violencia. Los números de estos celulares los traen directamente las

psicólogas o bien si se encuentra el agresor en casa, mandar mensaje de Whatsapp para

solicitar apoyo”, agregó.

Por el momento, en la cuestión legal no se está brindando este servicio vía telefónica,

porque los juzgados están cerrados, principalmente va enfocado a la cuestión emocional

Agregó que en casos de emergencia, donde la vida de la mujer o su familia está en riesgo, lo

que hacen es solicitar apoyo de la Unidad Especializada Para La Atención de la Violencia

Intrafamiliar y Violencia de Género (UNEVIG) 075 o 911 para que acuda al rescate.

Además el Instituto Municipal de la Mujer está trabajando en conjunto con el Centro de

Atención de Mujeres Víctimas de Violencia, en la colonia Voluntad y Trabajo No. 2, para que

todas aquellas mujeres que necesiten un refugio, puedan ser resguardadas en este lugar y

no tener que soportar la violencia en su casa.

Durante este periodo de contingencia sanitaria han sido 4 procesos que se han llevado al

refugio