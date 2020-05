Sabía usted, que la primera celebración del día de la madre, fue mitológica y tuvo su

origen en la antigua Grecia, y todo esto fue a raíz para homenajear el valor de una figura

titánica de una madre por salvar a uno de sus hijos,

Cuenta la mitología griega, que Rea era hija de Urano y de Gaya, y esposa del temible

Cronos, que había destronado a su padre para quedarse con el poder, tuvo seis hijos, los

dioses Hestia, Deméter, Hera. Hades, Poseidón y Zeus.

En ese tiempo a Cronos, su madre le predijo que sería destronado por uno de sus hijos, se

dice que el entonces por temor a perder este poder, decidió devorar a sus hijos nada más

nacieran.

Entonces, Rea en medio del dolor y tristeza, su instinto de madre y con valentía logró salvar

a uno de sus hijos llamado Zeus, pues engañó a su esposo al entregarle una piedra envuelta

en pañales y sabanas haciéndole creer que se trataba de su hijo.

Enseguida de este acto de amor, la afligida madre emprendió la huída con su recién nacido

hacia la isla de Creta para que la ninfa Amaltea cuidara de él, y ella se fue a otros lugares

de Asia para esconderse del malvado Cronos, y así fue como salvó a su amado hijo el dios

Zeus.

Bueno quiero comentarle, que también en cada país se celebra el amor sublime de la madre,

pero las fechas son variables de acuerdo a los hechos y su cultura, se dice que a principios

del siglo XVII Inglaterra empezó a dedicar el cuarto domingo de la Cuaresma a todas las

madres operarias.

Ya que en ese día, ellas eran dispensadas de sus trabajos para que pudiesen quedar en sus

hogares con sus hijos y sus progenitoras, en ese día denominado ‘Domingo de Servir a la

Madre’, se celebraba con la preparación de una tarta.

Y en los Estados Unidos, tampoco pasó desapercibido esta fecha memorable, y esto se dio

por el siglo XIX, cuando la escritora Julia Ward Howe organizó en Boston un encuentro de

madres dedicado a la paz.

Y a partir de ahí, la lucha por honrar a las mamás, la abanderó Anna Jarvis, a principios del

siglo XX, en una pequeña ciudad del Estado de Virginia Occidental, quien acompañada por

un grupo de amigas, empezó un movimiento para instituir un día en que todos los niños

pudiesen homenajear a sus madres.

Debe usted saber, que esta lucha la ayudó a salir de una grave depresión debido al

fallecimiento de su madre, y en poco tiempo la celebración hizo auge por todo el país

haciendo que el Presidente Wilson oficializara el Día de Madre como día de fiesta nacional,

siendo festejado todos los segundos domingos del mes de mayo.

Así con el tiempo, otros muchos países, se fueron sumando a la celebración, La idea

principal de Anna Javis era fortalecer los lazos familiares y el respeto por los padres, pero

después estos festejos se fueron haciendo lucrativos para la actividad comercial.

Ya que aprovecharon para la principal venta que en aquellos fechas eran los claveles

blancos símbolo de la maternidad, esto no le pareció bien a la iniciadora de la celebración

día de la madre.

Por lo tanto Anna Javis, entró con un proceso para anular el Día de la Madre, pero no tuvo

éxito, espetando de esta forma su inconformidad; ‘No creé el día de la madre para tener

lucro’, dijo furiosa a un reportero, en 1923, ella murió en 1948, a los 84 años de edad.

Paradójicamente recibió tarjetas conmemorativas de todo el mundo durante años, pero

nunca llegó a sentir lo que era ser madre.

Pero aquí en México se estipuló el 10 de mayo, día de las madres, se dice que los

mexicanos decidieron esta fecha gracias a la instancia del periodista Rafael Alducín en el

periódico «Excélsior» el 13 de abril de 1922.

También en Nicaragua, por poner otro caso, se escogió el 30 de mayo porque en dicha

fecha era el cumpleaños de Casimira Sacasa, madre de la esposa de Anastasio Somoza,

presidente entonces de este país en la década de los años 40, en Argentina lo celebran el

tercer domingo de octubre, pero lo más importante no es la fecha, sino el reconocimiento y

el recuerdo al valor de todas las madres.

Celebrarán a las mamás Tamaulipecas.

Le comento que a pesar de la contingencia de la pandemia del Corona virus, el gobierno del

estado, festejará a las madres a través de espacios en sus redes sociales, esto es para

reconocer el invaluable trabajo hacia sus familias.

Vea usted, la Dirección General de Cultura, ya inició desde el día 4 y hasta el 10 de mayo,

estará ofreciendo espacios en línea en donde las amas de casa puedan disfrutar de eventos

en los cuales tengan la oportunidad de obtener algunos estímulos por su participación.

Entre ellos será el del concurso de fotografías de Jardín, quien gane podrá ser acreedora a

un premio de mil pesos, habrá una plática por una conferencista para las madres de familia,

y se culminara con una serenata virtual justamente el día 10 de mayo, en fin se trata de

reconocer la meritoria labor de todas las mujeres que tienen la bendición de ser madres.

