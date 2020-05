El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer viernes 15 de mayo felicitó muy

efusivamente a todos los maestros del país, por la tradicional celebración del Día del

Maestro, a los que definió como “el alma de México”, solo lamentó el haber perdido la

mención honorífica a su trabajo de tesis por su promedio de 7.8 como estudiante

universitario, para lo que se requiere de 8 para arriba, dijo, pero expuso que para él

fue muy difícil estudiar.

El mandatario destacó que su gobierno tiene una relación de respeto con todas las

expresiones magisteriales donde no ha habido conflictos o paros; “les agradecemos

por todo lo que hacen, por su gran labor que realizan en México de niños,

adolescentes, jóvenes, estudiantes, son nuestros maestros y maestros el alma de

México”.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional López Obrador reiteró que ya no

es como antes que se difamaba a los maestros y maestras, cuando –agregó—había

la clara pretensión que la educación fuera un privilegio, olvidando que la educación es

un derecho.

Agregó que “una vez que cumplimos con cancelar la mal llamada Reforma Educativa,

hemos llevado a cabo una relación de respeto con los maestros, con el Sindicato de

Maestros, con la Coordinadora del movimiento democrático (CNTE) y no hemos

tenido ningún conflicto y hay constancia de ello”.

En su mensaje hizo referencia a la maestra Paulina Fernández Christlieb “que ya no

está con nosotros”, la que dijo primero fue su compañera de aula y luego asesora de

tesis. En el periódico Regeneración, en su edición del 5 de marzo de éste año

publican que la maestra Paulina desde joven destacó por su militancia de izquierda.

Especialista en temas electorales y en el marxismo. Por muchos años fue

colaboradora de La Jornada.

Como profesora de generaciones enteras de la Facultad de Ciencias Políticas,

asesoró la tesis de licenciatura de AMLO, actual presidente de la república.

Por cierto son varias las diputadas federales de la oposición las que se sienten

decepcionadas por el simple hecho de que el Presidente Andrés Manuel López

Obrador niega, subestima y desconoce la violencia que viven las mujeres en nuestro

país, por el confinamiento provocado por el COVID-19, lo que aseguran que

contribuye a la violencia, dijo la diputada del Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.

Por su parte la diputada del PRI, Lucero Saldaña, aseguró que el mandatario volvió a

negar la violencia contra las mujeres y dijo que las mujeres que son víctimas de

violencia y sus familias no merecen ese trato. Lamentó los dichos del titular del

Ejecutivo y dijo que las mujeres deben seguir luchando por la justicia.

En tanto la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez, exigió a la titular de

la SEGOB, Olga Sánchez Cordero; a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres

Nadine Gasman, a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres , Candelaria Ochoa, que aclaren cuales son los datos que le dan

al Presidente López Obrador, ya que ahora hasta dice que el 90 por ciento de las

llamadas al 911 son falsas.

Por cierto como periodistas y analistas políticos el brutal enfrentamiento del

Presidente Andrés Manuel López Obrador con los diarios The New York Times, The

Washington Post, The Financial Times de Estados Unidos y El País de España, no

nos parece el mejor camino para llegar a un posible acuerdo y creemos que de

mantener esa posición la va a perder el mandatario nacional, con todo y sus billetes.

Pensamos que en esto quizá en algo pudiera influir la actitud semejante asumida por

el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que anda más que nervioso

porque siente que su reelección todavía no la tiene en la bolsa, más que nada por los

magros resultados de su lucha contra la pandemia del coronavirus CAVID-19, los

problemas con China y el montón de migrantes que a toda costa quieren cruzar la

frontera. Pero no hay que perder de vista que la diferencia entre uno y otro es

mucha.

Creemos que es muy justo y razonable el que los gobernadores de Tamaulipas,

Coahuila y Nuevo León, a los que se acaban de sumar los de Durango y Michoacán,

exijan al Gobierno Federal que compense a éstos estados del país el gasto

extraordinario que han tenido que hacer para enfrentar la pandemia provocada por el

CAVID-19.

En la novena reunión interestatal que acaban de tener los cinco mandatarios estatales

acordaron diversas medidas, entre éstas el solicitar a la Secretaría de Hacienda esa

indemnización, además de que reactiven otros programas como el del Servicio

Nacional del Empleo.

A través de sus cuentas en redes sociales el gobernador de Tamaulipas, Francisco

Javier García Cabeza de Vaca, enumeró los cinco temas a los que llegaron tras la

reunión que se llevó a cabo en Morelia, Michoacán. “Seguir construyendo la ruta

legal para presentar la próxima semana a Hacienda, la solicitud del pago resarcitorio

de los gastos transferidos por la federación a las entidades para la atención de la

emergencia sanitaria.

Además de ello agregó que sus homólogos y él manifestaron el desacuerdo con la

Federación por la cancelación unilateral de los convenios entre ambos niveles de

gobierno que estaban vigentes y en pleno ejercicio para éste año 2020, entre ellos, el

del Servicio Nacional del Empleo.

Ahora resulta que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), aunque usted no lo

crea, reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado nada más y nada menos que 22

millones de pesos más de subejercicio del proceso electoral del 2019, noticia que dio

a conocer el presidente consejo Juan José Ramos Charre. Dijo que en febrero se

reintegraron a las arcas estatales otros 20 millones de pesos. Bien por don Juan José.

Entre las carreras que está impartiendo la Universidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT) en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) está la de

Ingeniería Ambiental y en Seguridad, cuyo programa educativo está reconocido por

su calidad a nivel nacional ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de

la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la

Ingeniería (CACEI).

La formación de los profesionistas en éste campo se orienta en dos vertientes : el

medio ambiente y la seguridad e higiene industrial, que apliquen la normatividad a

favor del equilibrio ambiental y la protección de las condiciones laborales.

La profesión de Ingeniería Ambiental y en Seguridad, específicamente, puede

desarrollarse en los siguiente ámbitos : análisis del medio ambiente, evaluaciones

de impacto, riesgo ambiental y de procesos; en el área de la investigación de métodos

de prevención y control de la contaminación; y en el análisis del comportamiento

meteorológico y ambiental.

Para conocer más a cerca de ésta carrera y el proceso de admisión, los interesados

pueden consultar la página www.rodhe.uat.edu.mx o mantenerse en contacto

mediante redes sociales https://www.facebook.com/uamrr de la Unidad Académica

Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.

