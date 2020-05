Ciudad de México. 26 mayo 2020. Después de que ayer la empresa Walmart pagó una deuda que tenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 8 mil 79 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que otras empresas que no han cumplido con sus obligaciones fiscales también buscan un acuerdo y liquidar sus deudas con el fisco mexicano.

Hoy, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario reconoció a la compañía por “recapacitar” y aceptar que tenía la deuda; además aseguró que con ello se demuestra que ya no son los tiempos de antes donde se condonaban impuestos.

“Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda pública, lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, que hayan aceptado que tenían esa deuda. Ya son otros tiempos, ya no hay condonaciones y todos tenemos que portarnos bien. Es de sabios cambiar de opinión, rectificar, no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño”.

“Hay otras empresas con las que se está en vías de arreglo, la mayoría no quieren pleito, quieren arreglo y eso lo celebro y lo reconozco porque no se trata de ir a tribunales, pero si no se cumple con lo establecido en la ley, entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales”, afirmó López Obrador.

Fue el pasado 8 de abril cuando el titular del Ejecutivo reveló que había 15 grandes contribuyentes que debían 50 mil millones de pesos a la Hacienda pública, por lo que en esas fechas los exhortó “a ser buenos ciudadanos y pagar sus impuestos”.

Durante su conferencia de este día, indicó que ya no son tiempos en que las compañías establecían juicios y tácticas dilatorias para que al final evadieran sus responsabilidades; además de que ya no participan los integrantes del Poder Judicial o la Fiscalía General de la República para beneficiarlos durante los juicios.