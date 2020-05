Ciudad de México. 2020 mayo 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó dar un «banderazo virtual» de inicio a las obras de construcción del Tren Maya, en caso de que las autoridades de salud no le autoricen viajar para realizar de manera presencialmente ese acto.

Durante la conferencia matutina expuso “si no se puede porque las autoridades de salud consideren que no se puede salir lo hago por teleconferencia, lo hago desde el Palacio en una mañanera para que comiencen los trabajos, siempre y cuando tengan la autorización las empresas del equipo que está autorizando el reinicio, de autoridades que tiene que ver con Economía, Seguro Social y del Trabajo”, dijo.

El mandatario federal indicó que a él le gustaría acudir la semana próxima a dar el banderazo de salida a la construcción de esta obra y si no fuese posible se trasladaría al siguiente fin de semana a los puntos donde se iniciarán los trabajos.

“Me gustaría hacerlo la semana próxima, a finales, si no es la semana próxima a finales, esperaría yo, el siguiente fin de semana, me gustaría ir a dar el banderazo al Tren Maya el 30 y 31, creo que es sábado y domingo de la próxima semana, si no una semana después”, expresó.

Sin embargo, aclaró que su gira depende de la autorización de los especialistas de salud, considerando las restricciones de movilidad que se tienen contempladas para evitar contagios de COVID-19.

“Va a depender de lo que digan los médicos. Cuidando todas las medidas sanitarias, tengo que prepararme, me trasladaré por carretera, aunque tarde un poco más, para cuidarnos, dar el buen ejemplo”, comentó López Obrador.

Agregó que si para entonces inician las obras, pero no puede ir, podría dar un banderazo de forma virtual a los cuatro tramos, «de aquí a Palenque, en Chiapas, de aquí a Escárcega, Campeche, de aquí a Mérida y de aquí a la entrada a Holbox, en Quintana Roo, en la autopista Mérida Cancún”, explicó.

El jefe del Ejecutivo federal agregó que “ya están entregando los contratos, casi 900 kilómetros de Palenque hasta Cancún; se tiene también los recursos y ya van a empezar este fin de mes”, finalizó.