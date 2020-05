CIUDAD DE MÉXICO, 15 de Mayo de 2020.- Una vez que retornen a clases, los alumnos de escuelas públicas presentarán un examen de diagnóstico que no contará para su calificación final, aseguró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

“Los niños al regresar a la escuela van a tener un examen diagnóstico no para calificaciones, no para una evaluación de si pasan o no pasan, sino para saber cómo van en materia de aprendizaje”, precisó Moctezuma Barragán.

“Con base en eso se va a diseñar un curso remédialos y el inicio del siguiente ciclo escolar. Si nos atrasamos algunas semanas, en el próximo ciclo escolar lo compensamos con flexibilidad”, expuso el titular de la SEP.

Reiteró que los jóvenes no regresarán a clases a presentar un examen para ver si aprendieron o no aprendieron durante las clases a distancia dadas por televisión e internet.

El titular de la SEP explicó que el retorno a clases en los estados estará sujeto a las consideraciones de cada entidad y el gobierno o federal respetará esas decisiones.

Moctezuma fue entrevistado al salir de Palacio Nacional, donde participó en la rueda de prensa matutina.