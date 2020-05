Ciudad de México. 29 mayo 2020. El cantante mexicano Alberto Vázquez confesó que se arrepiente de haber fumado durante 60 años, aunque el hábito de aparecer en el escenario con un cigarrillo encendido y una nube de humo tras él lo distinguió entre resto de sus compañeros de la generación del Rock and Roll.

«Definitivamente ahora sí lo puedo decir abiertamente y con conocimiento de causa, si pudiera dar marcha atrás dejaría de fumar, de hecho, no habría fumado, ahora sí lo digo de verdad», confesó el intérprete de Olvídalo.

«Ahora que han pasado los años es cuando me doy cuenta que la vida te pasa factura, hoy necesito el oxígeno para respirar, definitivamente sí te pasa factura todo lo malo que haces en la vida, entonces hay que cuidarse para no cometer los mismos errores».

«Es un consejo sincero que les doy: de nada sirve estar fumando, será de mucho mundo y será muy rico, pero, no vale la pena porque uno tiene que terminar la vida y si al final no es agradable pues está del cocol», expresó el cantante de 80 años de edad.

Vázquez, figura emblemática de la época del Rock and Roll en México, vive la cuarentena confinado en Coahuila, desde donde compartió que este tiempo en encierro total le ha servido para reflexionar y darse cuenta que aún le falta mucho por hacer.

«He pensado en hacer un nuevo disco, pero por esta situación es muy complicado. Tengo que juntarme con mi equipo, con el arreglista, escoger las canciones, todo eso. Lo podemos hacer vía telefónica o por internet, pero no es lo mismo que estar ensayando en vivo y frente a ellos. Terminando esto sí lo haremos porque este encierro nos ha servido para darnos cuenta lo que hace falta hacer», compartió.

«Con este encierro me he dado cuenta que me faltan muchas cosas por hacer que he dejado por estar tranquilo y ahorita que he tenido tiempo de pensarlo, me queda claro que terminando esto, si Dios quiere, haré muchas cosas que tengo en mente, como grabaciones y algunos proyectos más», adelantó el intérprete de 16 toneladas.

Finalmente Alberto Vázquez se mostro orgulloso de la carrera y la audiencia que lo sigue, misma que lo ha mantenido vigente: «Tengo un público muy lindo, maravilloso, Dios me dio suerte en mi carrera, ha sido bonita, creo que limpia, hasta dónde voy nunca he tenido cosas feítas, bueno sí, algunas veces, pero las he sobrellevado y he pasado la página», concluyó.