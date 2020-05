Cuando menos 10 gobernadores del país se han puesto el “tú por tú” en

popularidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y también en exigir un trato igualitario, más no preferencial.

Y tal parece que por fin lograron, cuando menos, ser escuchados por el

Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Al menos así quedó demostrado en una reunión virtual, del pasado jueves,

con los mandatarios estatales del país.

La reunión virtual estuvo presidida por el presidente de la Conago y

gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, quien comentó que la

intención era tratar de estrechar la colaboración y definir mecanismos para que los

estados afronten la doble emergencia: sanitaria y económica.

Según el columnista Carlos Loret de Mola, en 10 estados el gobernador

estaba muy lejos de la popularidad del presidente, y aunque sigue arriba López

Obrador, el gobernador se le ha acercado: Estado de México, Guerrero, Hidalgo,

San Luis Potosí y Sonora, del PRI; Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas del PAN,

así como Michoacán del PRD y el independiente de Nuevo León.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tuiteó que

celebraba las coincidencias de los gobernadores de la CONAGO, planteadas en

videoconferencia a Arturo Herrera.

“Expusimos la falta de recursos extraordinarios ante #COVID19 y las

afectaciones por la suspensión de proyectos de energía”.

En la víspera, el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, tuvo una reunión

virtual con los Secretarios de Finanzas de las entidades federativas.

“Estamos trabajando para que los estados del país reciban los recursos de

participaciones federales estimados en el paquete económico 2020. Los Estados

tienen un papel crucial para que México pueda tener una reactivación sólida”,

escribió el funcionario federal en su cuenta de twitter.

Un avance, pues.

REACTIVACION.– El pasado miércoles, los congresistas federales texanos

Henry Cuellar (Laredo) y Will Hurd (San Antonio) enviaron una carta al Secretario

de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo y al Secretario de Relaciones

Exteriores de México, Marcel Ebrard, pidiendo una definición coordinada de

«esencial» para empresas en ambos países tienen las mismas pautas.

El objetivo es proporcionar claridad a las empresas y garantizar que el

comercio transfronterizo y las cadenas de suministro internacionales puedan seguir

avanzando correctamente, destacan.

«Las cadenas de suministro vitales entre los Estados Unidos y México, de las

cuales dependen todos los empleos, la producción de alimentos, productos médicos

y otros artículos críticos, se han interrumpido debido a la pandemia de

coronavirus», aseguró Cuéllar.

“Es imperativo que coordinemos nuestra orientación nacional con México

sobre lo que se considera negocios o servicios “esenciales”, recalcó.

El comercio entre México y los Estados Unidos es fundamental para ambas

economías y en Texas, este comercio es particularmente importante.

Bajo esa tónica, autoridades de los Dos Laredos, en reunión virtual de Comité

Binacional, acordaron realizar mesas de trabajo con la finalidad de buscar una

reactivación social y económica coordinada en la región.

En la reunión el presidente municipal Enrique Rivas y el Mayor Pete, Alcalde

Laredo, Texas, Pete Saenz acordaron realizar mesas de trabajo para abordar temas

como comercio, puentes internacionales, turismo y migración, entre otros.

Ambos alcaldes concertaron que, como ciudades hermanas es importante

activar la región de manera que no se afecte una a la otra ante la mitigación de la

pandemia en la región.

En la videoconferencia, Enrique Rivas y Pete Saenz dieron a conocer las

acciones que realizan en Nuevo Laredo y Laredo, Texas para enfrentar la

emergencia sanitaria.

De manera oportuna, el Presidente Municipal de Nuevo Laredo extendió la

invitación a Pete Saenz de participar en una reunión la próxima semana, donde se

abordarán temas de migración, puentes internacionales y aduana, todo vinculado al

Covid-19.

También invitó al Mayor a ser partícipe en la reunión del Comité de Salud

Municipal, con la intención que conozca de primera mano la situación que vive

Nuevo Laredo.

En la reunión, Rivas Cuéllar informó de las acciones que realiza para hacer

frente a la pandemia, como la conformación del Comité de Salud Municipal, el apoyo

con insumos a hospitales públicos y privados, así como al comercio informal con

empleo temporal y despensas.

Participaron en la videoconferencia Juan Carlos Mendoza, cónsul general de

México en Laredo, Texas; Teclo García, director de Desarrollo Económico del

Gobierno de Laredo; Aileen Ramos, directora de la Oficina de Visitantes y

Convenciones de Laredo; Edgar Parra, coordinador binacional del Gobierno de

Nuevo Laredo; Gerry Schwebel, vicepresidente de IBC Bank y Miguel Conchas,

presidente de la Cámara de Comercio de Laredo, entre otros.

PREDIO.- Por pura coincidencia, quizá, dicen, durante la visita de dos días

que hizo a Nuevo Laredo el senador morenista Américo Villarreal Anaya, el

periódico local El Mañana retomó el tema de un predio en el Condado de Hidalgo,

en las inmediciaones de Mc Allen.

Se señala como propietarios a los hermanos del gobernador de Tamaulipas,

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, José Manuel e Ismael, actual Senador de

la República.

Pero dicen, los entrados, que se omitieron datos en la nota periodística.

Que el terreno, en realidad fue adquirido desde el año 2010 y el valor actual

del mismo es de 212 mil 220 dólares y no coincide con los montos difundidos en la

publicación.

Los documentos que revelan esta información son públicos y cualquier

persona puede consultar en la página de pago de impuestos de Texas en el

Condado de Hidalgo.

Otra información que también es pública, revela que dicha propiedad, está

incluida en la patrimonial inicial del senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Algo así ya había manejado el periódico El Financiero en 2016.

Puro “golpeteo político” en tiempos preelectorales.

PANISTAS.- Al pronunciarse a favor de revisar la necesidad de una reforma

fiscal, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, advirtió

que sin ésta no habrá viabilidad en México para nuevos mecanismos de protección

y seguridad social.

Sostuvo que todos los apoyos que se proponen en el marco de la pandemia

obligan a pensar en la importancia de fortalecer los recursos del Estado.

Por cierto, que los integrantes de la Comisión de Transparencia y

Anticorrupción de la Cámara de Diputados se enfrascaron en una discusión en torno

a la propuesta de las legisladoras del PAN para que se integre un consejo

extraordinario que coadyuve con el Gobierno federal en la toma de decisiones en

materia económica y de salud.

Diputadas de Morena reprocharon la iniciativa de los representantes panistas

y obligaron al presidente en turno del grupo de trabajo, José Luis Montalvo (PT), a

anteponer el reglamento que permite a los diputados -en lo individual-presentar

solicitudes de información a las dependencias públicas; sólo durante reuniones

presenciales.

Las panistas Josefina Salazar, Gloria Romero, Adriana Dávila, Marcela

Torres Peimbert y Martha Elisa González empujaron la propuesta.

Con el desdén, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), insinuó que las diputadas

de Morena ya tenían información proveniente del gobierno.

Guadalupe Díaz (Morena) señaló que «el Estado mexicano ha sido muy claro

en que vamos a quedar en una crisis por la pandemia” …Y PUNTO.

