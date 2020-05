Que dijo mi mamà que siempre no habra “nueva normalidad” a partir del

proximo 1 de junio.

Que aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho que ya

se “domò” a la pandemia, ocurre que se dispararon los casos de Covid-19.

De alli que queda en manos de los gobernadores y presidentes municipales

determinar la fecha en que poidrán reinciar la activiad económica.

Al respecto, el gobernador tamulipeco Francisco García Cabeza de Vaca

hizo un llamado a los ciudadanos a “aguantar la tentación” de romper el aislamiento

social.

Y su dicho se basa en que la Federación dejó ser confiable, con el cambio de

actitud y decisiones.

Bien hicieron los “gobernadores rebeledes”, primero de no aceptar el INSABI,

y ahora de que sea a nivel local la toma de decisiones sobre la pandemia.

“El Comité Estatal de Salud, es quien nos puede determinar a ciencia cierta

en qué áreas y cómo van a vrir gradualmente, es por eso que ewl fgobierno del

Estado tomò la determinación de las clases continuaron de manera virtual y que el

próximo periodo escolar fuera hasta cuando se regresará en el mes de agosto”, dice

García Cabeza de Vaca.

Por lo pronto, este martes, Garcvía Cabeza de Vaca sostuvo una

videoconferenciacon empresarios de la industria maquiladora que itegran el Index

Matamoros a quienes expuso el estado del Covid-19 en Tamaulipas y hablaron del

proceso gradual y seguro de la reactivación económica que se seguirá en las

empresas.

A seguir “aguantando la tentación”.

CERRADO.- Con un “hasta nuevo aviso” es como los Estados Unidos ha

pospuesto el cruce de mexicanos con Visa Laser, para turismo o negocios.

Tentativamente este miércoles, 20 de mayo, se abriría el cruce interfronterizo.

Pero el disparo de los contagios del Covid-19 hizo recular al Presidente

Donald Trump.

Y la misma decisión con Canadá.

Sólo viajes esenciales, es decir, el cruce restringido y selectivo.

Los estadounidenses que regresan a Estados Unidos y los canadienses que

regresan a Canadá también están exentos del cierre de la frontera.

Canadá envía el 75 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos y

aproximadamente el 18 por ciento de las exportaciones estadounidenses van a

Canadá.

La frontera entre estos dos países es la más grande del mundo.

En el caso del estado de Texas, se han flexibilizado algunas actividades.

Por ejemplo, los restaurantes podrán recibir al 50 por ciento de comensales,

en lugar del 25 anterior.

Gimnasios, guarderias, parques recreativos son algunos giros que han

abierto sus puertas.

Pero con extremas medidas de salubridad.

REFORMAS.- La pandemia por el coronavirus (Covid-19) no solamente

dejará la pérdida de empleos y una reducción en el crecimiento económico, también

provocó un freno a la aprobación de distintas reformas que están incluidas en la

agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los distintos grupos

parlamentarios.

El pasado 23 de abril, el Presidente envió una iniciativa a la Cámara de

Diputados para modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria para poder cambiar el Presupuesto de Egresos de la

Federación, sin restricciones, en caso de que se presentaran emergencias

económicas; no obstante, la oposición se negó debido a que la consideraron

autoritaria, pues, dijeron, le resta facultad a San Lázaro de aprobar el presupuesto.

TRASVASE DE AGUA.- Nuevo León está pasando no sólo por una sequía

importante en municipios rurales sino también por la falta de almacenamiento de

agua en los embalses, lo que abrió el debate sobre trasvase del agua a Tamaulipas.

Víctor Pérez urgió al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón,

a que aproveche la reunión con el mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier

García Cabeza de Vaca, para replantear el trasvase de agua. …Y PUNTO.

