España, 7 de mayo 2020.- Muchos que tendrán de compañero de vida a un amigo perruno, en más de alguna ocasión habrán salido con él de viaje en el auto o en el transporte público. Las razones pueden ser muy distintas: una ida al veterinario, una visita a un ser querido de ambos, una mudanza de casa, o simplemente, un paseo junto al mejor amigo del hombre. Animal que, por cierto, como ya se ha nombrado antes, tiene muchas virtudes, como lo es su simpatía, cariño, lealtad, y en general, se trata de un ser vivo que siempre brinda una compañía bien agradable.

Los perritos son mascotas geniales, y que, por cierto, adoran que los saquen de paseo, sin importar muchas veces, si esto se trata de salir con una correa a un parque o dar una vuelta en el auto. Último tipo de salida, que, según un reciente estudio de una marca de automóviles, los más beneficiados con ella seríamos nosotros, los humanos. Porque viajar con un perro en el auto, nos haría ser más cautelosos y nos mantendría menos estresados.

Así al menos lo confirmaron el 54% de los 2.000 titulares de licencias de conducir, que según consigna AOL.co, dijeron que cuando viajan con su amigo perruno, son mucho más cuidadosos que cuando lo hacen solos.

Esta cifra se vuelve mucho más determinante en los jóvenes, manifestando el 69% de los que tienen entre 18 y 24 años, que, en compañía de su perro, demuestran ser mucho más cautelosos al momento de conducir su vehículo. Sin olvidar, que, del total de los encuestados, un 35% dijo sentirse menos estresado al volante cuando están estas simpáticas mascotas como copiloto.

Sin embargo, también este estudio demostró que hay mucho desconocimiento al respecto, debido a que más de un tercio no sabía si hay alguna regla que rija su compañía, junto con otro 1/5 que admitió no asegurar su mascota en el automóvil, última falta que no solo podría provocar una colisión o una lesión del perrito, sino que también, una multa de más de 6 mil dólares.

Todo el mundo sabe que el público británico es un apasionado de sus perros, sin embargo, este estudio confirma que tener a su mejor amigo en el automóvil puede contribuir a una conducción más segura y al mismo tiempo tener un beneficio positivo para la salud mental, mediante la reducción de los niveles de estrés. Los automovilistas aún deben asegurarse de mantener seguros a sus perros mientras viajan, y encontrar accesorios cómodos y seguros para mascotas en el automóvil para sujetarlas adecuadamente, es tan importante como usar su propio cinturón de seguridad.

Así que si se quiere dar un paseo con su compañero perruno en el auto puede hacerlo, porque posiblemente además de disfrutarlo su perrito, también uno mismo se sienta más cómodo y seguro al volante, toda vez, eso sí, mientras se respeten cada una las reglas con respecto a la compañía de animales en vehículos.