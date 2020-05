A principios del siglo pasado en Inglaterra el

gobierno ataco la recesión económica con un

método sencillo pero efectivo, paró la

maquinaria nacional y todas las obras públicas

y privadas se hicieron con “mano de obra”.

Así la gente tenía trabajo, con su sueldo podía

comprar en la tienda, y a la vez el tendero

pagaba a sus proveedores y al fisco, y de esta

manera se reactivo la economía que hoy es tan

importante.

En México estamos en el umbral de la más

grave recesión económica de la historia a causa

de la pandemia del coronavirus y la debacle

económica que trae aparejada, por lo que es

urgente que se tomen medidas al respecto.

Deben dejarse atrás los egos y la soberbia y

hacer un Acuerdo Nacional en donde el

gobierno, las fuerzas políticas, los

gobernadores, la sociedad civil y todo el que

tenga una representación formen parte de él,

para fijar acciones y metas ya que no puede

estarse pensando en ganadores y perdedores

con los problemas nacionales, pues no ganaría

la oposición o el gobierno, sino que perderemos

todos los mexicanos.

Por eso en un ejercicio incluyente deben

conjuntarse esfuerzos y propuestas, evitando

que la crisis sea manipulada pues fracturaría

las decisiones efectivas, y así se aseguraría un

ingreso mínimo para los más pobres y se

evitaría la pérdida de empleos, y eso solo se

logra con inversiones multimillonarias porque

de ninguna manera debe pensarse en la

reducción de los ingresos de los trabajadores, y

que si no se actúa oportunamente varios

millones de ellos estarán sin trabajo en los

próximos tres meses.

El Banco de México puede financiar al

gobierno y a la banca de desarrollo, para

asegurar la permanencia de las pequeñas y

medianas empresas, poniendo en práctica una

inversión masiva que tendrá como destino un

mejor futuro para nuestro país.

bladijoch@hotmail.com