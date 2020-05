Los meses de septiembre y octubre revisten especial interés para el ex presidente de México, FELIPE CALDERÓN, quien perfila mutar su organización civil “México Libre” a partido político.

Aunque MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN es quien impulsa el registro de “México Libre” de manera formal, en realidad es el expresidente FELIPE CALDERÓN quien escribe la trama de esta película y no su esposa.

En septiembre arrancaría formalmente el proceso electoral 2021, que tiene la cita más importante en junio de ese año; por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) antes tiene que resolver si concede o no el registro a diversas organizaciones civiles.

En noviembre el presidente DONALD TRUMP se juega la Presidencia de los Estados Unidos y las cosas no pintan bien en su proceso de reelección, por lo que CALDERÓN podría ser de “gran ayuda”, como una “presa de caza” en octubre.

El INE tenía proyectado dar el registro a los organismos civiles en el mes de julio, pero la pandemia mundial del Covid-19 retrasará estos planes por obvias razones.

En la suma de calamidades, CALDERÓN es visto por el líder de la Cuarta Transformación (4T), ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como un “revoltoso” que se ganó un “correctivo”; por ello queda la duda: ¿podrían bloquear a “México Libre” desde la 4T?

No se puede ocultar que pensar en llenar las manos de FELIPE CALDERÓN con dinero público, a través de un partido político, es algo que causa asco al estómago de la 4T.

A pesar de lo anterior, la suerte de CALDERÓN no depende ni de Palacio Nacional ni del INE, por inverosímil que parezca. Su futuro está ligado a la suerte de su ex secretario de Seguridad Pública, GENARO GARCÍA LUNA y a los deseos releccionistas de TRUMP.

El también llamado “súper policía” del sexenio calderonista, se ha negado a “soltar la sopa”, como intentando un mejor trato, como estirando la liga lo más que se pueda y eso es lo que ha extendido la agónica preocupación del expresidente CALDERÓN.

La pandemia global por Covid-19 ha sido un factor para que los tiempos se corran y eso ha contribuido a la “tranquilidad” del exmandatario. Pero no hay que olvidar que “no existe fecha que no se llegue ni pacto que no se cumpla”.

CALDERÓN no puede huir ni tampoco volverse “ojo de hormiga” como lo hizo VICENTE FOX. Por el contrario tiene que seguir impulsando su proyecto (no le queda de otra) para que sea MARGARITA la que a futuro esté en la mesa de las negociaciones.

Pero si el “cuete truena” y GARCÍA LUNA señala a CALDERÓN como quien aprobó todos los “nexos impropios” con empresarios que operaban al margen de la ley, entonces “México Libre” estaría comprometido desde sus primeros pasos.

Por esa razón quienes hoy tienen fincadas sus esperanzas en “México Libre”, deberán pensar las cosas dos o tres veces ya que corren el riesgo de quedar en la orfandad política incluso antes de nacer como precandidatos… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- A quien le cayó una “tromba” en su milpita, fue al subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL, en su comparecencia ante miembros del Senado de la República (miércoles al mediodía)… Causó mucha sorpresa que RICARDO MONREAL en su calidad de líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, fue de los más “ácidos” al momento de cuestionar al Subsecretario… Puede entenderse que líderes de otras bancadas viertan “veneno” en contra del “consentido presidencial”, pero que sea MONREAL el que de “forma elegante” lo cuestione, es algo que genera mucho sospechosismo… ¡Ay ojón!

~~MANTIENE UAT SANA DISTANCIA.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, lleva a cabo desde el 25 de mayo y hasta el 29 del actual, la Segunda Jornada de Conferencias a Distancia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. El objetivo es contribuir a la formación integral de sus estudiantes y difundir el conocimiento jurídico observando la medida de sana distancia en medio de esta pandemia por Covid-19.

~~ÁGORA~~

MÉXICO ES UN PAÍS que tiene 61.1 millones de pobres y de esta cifra 21 millones vive en pobreza extrema, según el reporte 2018 del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Esta cifra fue años antes de vivir esta pandemia por Covid-19… Fincando la esperanza de que saldremos de este confinamiento y venceremos esta pandemia global, el recuento de daños será muy grave en cuanto a pobreza y extrema pobreza se refiere… Con gran parte de empresas y comercios cerrados, es decir con el aumento del desempleo, la pobreza será un fantasma recargado que rondará impunemente y hasta con burla por las calles de México… Hasta mañana…