“No pasa nada, es show de los políticos, no hay coronavirus, no necesito cubrebocas, no me quedo en casa” decían unas personas disfrazando su inconciencia de rebeldía para no hacer caso de las recomendaciones y evitar que el virus del COVID19 se propagara.

A pesar de las recomendaciones de las autoridades, casi la súplica de “quédate en casa”, de que ya son muchos los antecedentes de la existencia del COVID19 y del riesgo que corremos si no nos protegemos, la irresponsabilidad de algunas personas se manifiesta arriesgándose y arriesgando a sus familias al contagio.

El resultado, hasta ayer, 1793 casos confirmados y 110 defunciones, además que están en investigación 883 personas con posibilidades de resultar positivos, las cifras son alarmantes, la curva de letalidad del COVID no baja, al contrario sigue en acenso.

Esa es la razón por la que ayer el Gobierno de Tamaulipas decreto la ampliación del estado de emergencia sanitaria, del primero de junio al quince de julio del presente año ante el elevado riesgo de contagio que existe en la Entidad del COVID19.

Debido a la cantidad de contagios no es pertinente que se reactiven las actividades económicas y gubernamentales al 100 por ciento.

Claro que serán permitidas las actividades esenciales, las no esenciales se irán reactivando gradualmente dependiendo el comportamiento del virus.

Igual se continuara con el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas en cualquier espacio público, además del programa doble no circula.

No es capricho de las autoridades, es un acto responsable, el propósito es cuidar la salud de los ciudadanos, tratar de que el sistema de salud no colapse y se salga de la crisis pronto. Seguramente habrá quien se oponga a la medida, pero la verdad es que nada es más importante que la vida.

A ver si así nos cae el 20 y entendemos que debemos ser responsables. Por todos los medios las autoridades, medios de comunicación, agrupaciones sociales y hasta personas que ya sufrieron en carne propia el dolor de perder un ser querido o estar entre la vida y la muerte a causa del coronavirus advierten, casi suplican a la población cuidarse, no exponerse al contagio pero muchos hicieron caso omiso.

Incluso se ha visto que le dan más importancia a cosas superfluas y banalidades que al cuidado de su salud, de su vida, y aprovechan cualquier motivo para salir a la calle, estar en lugares concurridos, hasta hacer filas donde hay gran concentración de gente solo para darse el gusto de comprar unas cervezas o pizzas.

Por culpa de unos la pagaremos todos y eso no es válido, pero bueno, no es tiempo de tirar culpas sino de aplicarnos ahora si de verdad para salir de esta crisis.

Mientras tanto se amplía la cuarentena en Tamaulipas, será hasta el 15 de julio, si las condiciones lo permiten y baja la letalidad del coronavirus, que se reanuden actividades.

La recomendación, bueno, a estas alturas del partido, la súplica es, QUEDESE EN CASA, es por su salud, la de su familia, su entorno y para que pronto salgamos de esta crisis y podamos volver a nuestra vida habitual.