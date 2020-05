Para nosotros como periodistas y analistas políticos, en lo personal, es indudable que

a casi un año y medio de haber iniciado sus funciones el nuevo gobierno de corte

socialistas se empiezan a reflejar los aciertos y desaciertos del Presidente Andrés

Manuel López Obrador, cuya popularidad viene a la baja según la Consultora Mitofsky,

que al mes de abril lo ubica con el 48.8%, con cuatro puntos porcentuales menos que

el pasado mes de marzo, siendo ésta la aprobación más desde que asumió el cargo.

Pero, pero, pero, en la encuesta de Roy Campos, propietario de Consultora Mitofsky,

titulada Aprobación Presidencial del Mandatario del pasado mes de abril, va más allá

todavía, ya que la desaprobación promedio del 52 por ciento rebasa a la aprobación

presidencial en el período de noviembre del 2018 a la fecha. El pico más alto de aval a

a su gobierno fue en el mes de febrero con el 67.1 por ciento.

Por el tipo de ocupación la mayor aprobación promedio en abril la tuvo entre

profesores (con el 63.8 por ciento), sector informal (60.1 por ciento). Freelance (55.2

por ciento) y campesinos el 52.2 por ciento.

En contrapunto la más alta desaprobación ocurrió entre desempleados (65.3 por

ciento), empresarios (61.2 por ciento), estudiantes (58.4 por ciento), profesionistas

57.7 por ciento y jubilados (54.5 por ciento).

El 72.4 por ciento de los encuestados (45,605) a pregunta expresa respondieron que

no ha logrado unir al país y el 27.6 respondió que si. Paralelamente el 60.6% dijo que

no tiene un buen gabinete, contra el 39.4 que si lo aprobó. Pero el 60.8 por ciento dijo

que no se lleva bien con los empresarios, de los cuales el 39.2 por ciento dijo que si.

Forbes citó que entre los principales factores que considera la encuesta están la

Face 3 de la epidemia del coronavirus, la queja de gobernadores por insuficiencia y

calidad de insumos médicos ante la epidemia, el desplome de los precios del petróleo,

el plan de emergencia de López Obrador en el que mantiene la refinería de Dos

Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, así como el aumento de

homicidios dolosos en el país.

Luego de revelar el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa que el Operativo “Rápido

y Furioso” no fue algo acordado entre Estados Unidos y México, creemos que todavía

sin salir de su sorpresa el Presidente Andrés Manuel López Obrador sin más trámite

ordenó enviar una Nota Diplomática al gobierno estadounidense para conocer las

investigaciones y conclusiones de la operación.

Precisó López Obrador que si no hubo cooperación por ambas naciones, ésta acción

sería una intromisión ilegal y violatoria a la soberanía de México.

“Queremos un informe sobre ésta caso, que informe el Departamento de Justicia

(….) Estamos ante un caso delícadísimo porque se está reconociendo que hubo una

intromisión ilegal, violatorio de nuestra soberanía, por un gobierno extranjero, en el

caso de que no existiera cooperación”, remarcó.

El Ejecutivo Federal durante la mañanera dijo que todavía es tiempo de ofrecer una

disculpa, “porque el gobierno de Estados Unidos tiene que explicar, como nosotros

tendríamos que hacerlo si hubiéramos hecho algo parecido en Estados Unidos (….)

como cualquier país, es parte del Derecho Internacional”.

Según el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ayer mismo

sería enviada la Nota Diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos,

como lo ordenó el Presidente López Obrador.

El mandatario nacional dijo que las armas que entraron al país se usaron para

cometer homicidios, “incluso con una de esas armas se le quitó la vida a un

funcionario estadounidense en México.

“Un gobierno que viola flagrantemente la soberanía, las leyes internacionales, ¿ y nos

quedamos callados ? Esto lo tenemos que ver, no solo a partir de lo que sucedió, lo

tenemos que verificar PARA QUE NUNCA JAMAS SE VUELVA A LLEVAR A CABO

UNA ACCION DE ESTE TIPO”, apuntó.

Por cierto AMLO dijo no estar poniendo en duda lo que escribió el jueves Felipe

Calderón sobre el operativo “Rápido y Furioso”.

Adelantó el Presidente López Obrador que de acuerdo a las proyecciones de expertos

y matemáticos el próximo 17 de mayo podría abrirse la actividad económica y escolar,

detenida por la pandemia, en los municipios donde no hay contagios y no tienen

vecindad con municipios con personas enfermas del coronavirus.

En su aburrida conferencia de prensa. Desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que

el próximo lunes, con su equipo, llevará a cabo una reunión de análisis y propuestas

para empezar a abrir el país.

Los gobernadores de la @GOAN_MX, del Partido Acción Nacional demandaron al

Gobierno Federal que anteponga la salud de los menores de edad en la decisión del

regreso a clases programada para el 1 de junio. Aunque el titular de la SEP, Esteban

Moctezuma Barragán, dijo que eso será cuando las condiciones lo permitan.

En una nueva bronca el Instituto Nacional Electoral (INE) se dió el gusto de promover

una controversia constitucional ante la SCJN, para impugnar el decreto presidencial

que reduce los tiempos con los que los concesionarios privados de radio y televisión

cubren en especie el impuesto.

En la parte medular el INE establece que la controversia promovida plantea una

invasión a las competencias que tiene el organismo como autoridad única en la

administración de los tiempos oficiales que corresponden al Estado en radio y

televisión, destinados a sus fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos

nacionales. Más claro no creo que sea necesario decirlo.

Con el rectorado y la visión del ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez

Fernández, cada día que pasa la UAT se sigue fortaleciendo y prueba de ello para

nosotros es que la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales

(ACCECISO) comunicó formalmente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (AUT)

el dictámen de acreditación de la Licenciatura en Sociología, que imparte la Unidad

Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) en el

Campus Victoria.

De acuerdo con los procesos de evaluación para la mejora contínua que impulsa el

rector Suárez Fernández, ésta es la segunda vez que la carrera de sociología de la

UAT es reconocida como un programa de alta calidad académica.

Al ser entrevistado sobre del tema el director de la UAMCEH, Rogelio Castillo Walle,

felicitó a estudiantes y docentes de la Licenciatura en Sociología, así como a sus

coordinadores, la Dra. María del Rosario Hernández Fonseca, por éste importante

logro colectivo.

Destacó que la acreditación es el resultado del trabajo en equipo y de la armonía que

priva en la planta de profesores de ese programa. Dijo que con el respaldo del Rector

Suárez Fernández y de la comunidad de Ciencias de la Educación, se propone lograr

la acreditación de otros programas, entre los que destacan el de Historia y Gestión del

Patrimonio Cultural. Y vamos por más.

